Finanzplatz Frankfurt trifft Fondsplatz Liechtenstein: Networking & Insights!

Ein zentrales Thema der Veranstaltung ist die Rolle von Family Offices in der Vermögensstrukturierung und Produktauswahl, präsentiert von Christian Neuhaus, dem Gründer der FINVIA Family Office GmbH. David Gamper, Geschäftsführer des LAFV, wird die einzigartigen Vorteile Liechtensteins für Private und White Label Fonds erläutern. Ein Panel, moderiert von Markus Hill, diskutiert die Frage, wann Liechtenstein als Fondsdomizil die ideale Lösung darstellt. Die Panelteilnehmer sind Experten aus der Finanzmarktaufsicht Liechtenstein, der Capitell Vermögens-Management AG, Universal Investment und dem LAFV.

Am 18. November 2025 findet in Frankfurt die Veranstaltung „Finanzplatz Frankfurt trifft Fondsplatz Liechtenstein“ statt, organisiert vom Liechtensteinischen Anlagefondsverband (LAFV). Die Veranstaltung richtet sich an Fachleute aus der Finanzbranche, darunter Vermögensverwalter, Fondsinitiatoren und Family Offices. Der Abend beginnt um 17:30 Uhr mit einem Einlass, gefolgt von einer Begrüßung durch Markus Hill, gefolgt von Grußworten des stellvertretenden Botschafters von Liechtenstein, Ulrich von Liechtenstein.

Die Veranstaltung bietet nicht nur wertvolle Einblicke in die aktuellen Trends und Herausforderungen der Fondsbranche, sondern auch die Möglichkeit zum Networking bei einem Flying Dinner. Die Teilnahme ist kostenlos, was die Veranstaltung besonders attraktiv für Fachleute macht, die sich über die Entwicklungen im Fondsbereich informieren und austauschen möchten.

In einem weiteren Kontext wird die Bedeutung der intellektuellen Neugier für die Innovationskraft in der Finanzbranche hervorgehoben. In Zeiten des Wandels sind Fähigkeiten, die über reines Fachwissen hinausgehen, entscheidend. Intellektuelle Neugier fördert die Fähigkeit, neue Informationen zu suchen und kritisch zu hinterfragen, was für Unternehmen, die auf Innovation setzen, von großer Bedeutung ist.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die Veranstaltung in Frankfurt eine Plattform für den Austausch zwischen den Finanzplätzen Frankfurt und Liechtenstein bietet und die Relevanz von Family Offices sowie die Vorteile des Fondsstandorts Liechtenstein in den Fokus rückt. Die Diskussionen und Networking-Möglichkeiten sollen dazu beitragen, die Zusammenarbeit und den Wissensaustausch innerhalb der Branche zu fördern.

