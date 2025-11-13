SAF-HOLLAND startet 40 Millionen Euro Aktienrückkauf – Vertrauen in die Zukunft!

Finanzvorstand Frank Lorenz-Dietz betont, dass der Rückkauf ein Zeichen des Vertrauens in die Zukunftsfähigkeit von SAF-HOLLAND sei und als attraktive Investition in das Unternehmen betrachtet wird. Die Gesellschaft plant, der Hauptversammlung im Mai 2026 vorzuschlagen, die Ermächtigung zum Erwerb eigener Aktien zu erneuern.

Die SAF-HOLLAND SE, ein führender Hersteller von Komponenten für Trailer und Lkw, hat am 11. November 2025 ein Aktienrückkaufprogramm im Volumen von bis zu 40 Millionen Euro beschlossen. Dieses Programm, das von der Hauptversammlung am 10. Juni 2021 genehmigt wurde, sieht vor, bis zu 2.269.715 eigene Aktien, was etwa 5 % des Grundkapitals entspricht, im Zeitraum von Ende November 2025 bis zum 31. Dezember 2026 zurückzukaufen. Der Rückkauf erfolgt gemäß den Safe-Harbour-Regelungen der EU-Verordnung über Marktmissbrauch.

In einem herausfordernden Marktumfeld hat SAF-HOLLAND am 13. November 2025 auch die Ergebnisse der ersten neun Monate 2025 veröffentlicht. Der Konzernumsatz betrug 1.308,8 Millionen Euro, was einem Rückgang von 9,9 % im Vergleich zum Vorjahr entspricht. Der Umsatzrückgang ist vor allem auf ein schwächeres Erstausrüstungsgeschäft zurückzuführen, während das Ersatzteilgeschäft, das weniger zyklisch ist, nur um 4,8 % zurückging und nun 39,8 % des Gesamtumsatzes ausmacht.

Die bereinigte EBIT-Marge fiel auf 9,3 % (Vorjahr: 10,1 %), was auf einen geringeren Margenbeitrag des Erstausrüstungsgeschäfts und höhere Einkaufskosten zurückzuführen ist. Das Periodenergebnis sank auf 37,9 Millionen Euro, was einer deutlichen Abweichung zum Vorjahr entspricht, insbesondere aufgrund unrealisierten Fremdwährungsbelastungen.

Für das Gesamtjahr 2025 hat der Vorstand die Umsatzprognose auf 1.700 bis 1.750 Millionen Euro angepasst, während die Erwartungen an die bereinigte EBIT-Marge und die Investitionsquote unverändert bleiben. Alexander Geis, CEO von SAF-HOLLAND, kündigte an, dass das Unternehmen an Effizienzsteigerungen arbeite, um sich an die aktuellen Marktbedingungen anzupassen.

Insgesamt zeigt SAF-HOLLAND trotz der Herausforderungen im Markt eine solide Finanzlage und bekräftigt sein Engagement für nachhaltiges Wachstum und Wertschöpfung für die Aktionäre.

Die SAF-HOLLAND Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,14 % und einem Kurs von 14,45EUR auf Lang & Schwarz (13. November 2025, 07:53 Uhr) gehandelt.