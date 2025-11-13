GESCO SE senkt Prognose: Umsatzrückgang und gemischte Ergebnisse 2025

Auf Basis dieser Entwicklungen hat der Vorstand die Prognose für das Geschäftsjahr 2025 angepasst. Der erwartete Umsatz wird nun auf 480 bis 500 Millionen Euro (zuvor 485 bis 515 Millionen Euro) und das Konzernergebnis auf 9 bis 12 Millionen Euro (zuvor 13 bis 17 Millionen Euro) gesenkt. Die vollständigen Geschäftszahlen für die ersten neun Monate 2025 werden am 12. November 2025 veröffentlicht.

Die GESCO SE hat ihre Umsatz- und Ergebnisprognose für das Geschäftsjahr 2025 gesenkt, was auf anhaltende Kundenzurückhaltung, Projektverzögerungen und Sondereffekte zurückzuführen ist. Im dritten Quartal 2025 erzielte das Unternehmen einen Umsatz von 364,7 Millionen Euro und ein Konzernergebnis von 8,3 Millionen Euro, was im Rahmen der Erwartungen lag. Dennoch hat sich das Geschäftsumfeld in den letzten Wochen weiter eingetrübt, was zu einem Rückgang des Auftragseingangs und der Umsätze im Oktober führte.

Im Neunmonatsbericht zeigt sich ein gemischtes Bild: Der Auftragseingang sank um 6,4 % auf 375 Millionen Euro, während der Umsatz um 4,7 % auf 364,7 Millionen Euro fiel. Positiv hervorzuheben ist jedoch die Entwicklung der Ergebniszahlen: Das EBITDA stieg um 6,4 % auf 28,2 Millionen Euro, und das operative Ergebnis (EBIT) verbesserte sich um 20,4 % auf 15,3 Millionen Euro. Das Konzernergebnis nach Anteilen Dritter übertraf mit 8,3 Millionen Euro den Vorjahreswert um 55,1 %.

Die GESCO-Gruppe besteht aus drei operativen Segmenten, die unterschiedliche Entwicklungen aufwiesen. Im Segment Materials Refinement & Distribution sank der Auftragseingang um 10 % auf 162,7 Millionen Euro, während der Umsatz um 24,2 Millionen Euro auf 163,6 Millionen Euro zurückging. Im Segment Health Care & Lifescience blieb der Umsatz mit 111,8 Millionen Euro stabil, während der Auftragseingang um 17,4 % zurückging. Das Segment Industrial Assets & Infrastructure verzeichnete hingegen einen Anstieg des Auftragseingangs um 27,1 % auf 115,3 Millionen Euro und einen Umsatzanstieg um 24,3 % auf 89,4 Millionen Euro.

Die GESCO SE bleibt optimistisch, trotz der Herausforderungen, und sieht weiterhin Wachstumsperspektiven, insbesondere durch eine solide Bilanz. Die Anpassung der Prognose reflektiert jedoch die Unsicherheiten im aktuellen Marktumfeld.

Die GESCO Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von 0,00 % und einem Kurs von 13,68EUR auf Lang & Schwarz (13. November 2025, 07:53 Uhr) gehandelt.