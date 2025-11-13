CEWE glänzt: Rekordumsatz und Aktienrückkauf – was steckt dahinter?
Die CEWE Stiftung & Co. KGaA hat am 10. November 2025 eine Zwischenmeldung zu ihrem Aktienrückkaufprogramm veröffentlicht. Seit dem 26. August 2025 kauft das Unternehmen eigene Aktien zurück, basierend auf der Ermächtigung der Hauptversammlung vom 15. Juni 2022, die den Erwerb von bis zu 10% eigener Aktien erlaubt. Der Rückkauf erfolgt über die Baader Bank AG und unterliegt den geltenden safe-harbor-Regelungen. Im Zeitraum vom 3. bis 7. November 2025 wurden insgesamt 5.000 Aktien zu einem durchschnittlichen Preis von etwa 99 Euro pro Aktie zurückgekauft. Insgesamt wurden seit Beginn des Rückkaufs 44.700 Aktien erworben.
Parallel dazu hat CEWE am 13. November 2025 die Ergebnisse des dritten Quartals 2025 veröffentlicht, die einen Umsatzrekord von 174,4 Millionen Euro zeigen, was einem Anstieg von 6,1% im Vergleich zum Vorjahr entspricht. Besonders das Kerngeschäft Fotofinishing, das um 6,7% auf 145,3 Millionen Euro wuchs, sowie der Absatz des CEWE FOTOBUCHs, der um 7,3% auf 1,325 Millionen Exemplare stieg, trugen zu diesem Wachstum bei. Auch der kommerzielle Online-Druck verzeichnete mit einem Umsatzplus von 2,0% eine leichte Erholung.
Das EBIT der Gruppe lag im dritten Quartal bei -0,4 Millionen Euro, was dem saisonal typischen Niveau entspricht. CEWE investierte in zusätzliche Marketingmaßnahmen, um sich auf das bevorstehende Weihnachtsgeschäft vorzubereiten. Der Vorstandsvorsitzende Thomas Mehls äußerte sich optimistisch über die Geschäftsentwicklung und die Vorbereitungen für die bevorstehende Saison.
Die Eigenkapitalquote des Unternehmens stieg auf 66,6%, was die finanzielle Stabilität unterstreicht. Das Management bestätigt die Jahresprognose für 2025 mit einem geplanten Gruppenumsatz zwischen 835 und 865 Millionen Euro sowie einem EBIT von 84 bis 92 Millionen Euro.
Insgesamt zeigt CEWE eine positive Geschäftsentwicklung, unterstützt durch innovative Produkte und eine starke Marktposition. Die Vorbereitungen für das Weihnachtsgeschäft und die anhaltende Nachfrage nach Fotoprodukten deuten auf ein vielversprechendes viertes Quartal hin.
Die CEWE Stiftung Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,10 % und einem Kurs von 97,50EUR auf Lang & Schwarz (13. November 2025, 07:53 Uhr) gehandelt.
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Disclaimer für Finanznachrichten mit KI-Autor "wO newsflash" Die bereitgestellten Artikel wurden mit Hilfe einer künstlichen Intelligenz erstellt und dienen ausschließlich Informationszwecken. Die Richtigkeit der Informationen kann nicht garantiert werden. Vor finanziellen Entscheidungen unbedingt unabhängige Quellen konsultieren. Wir übernehmen keine Haftung für Verluste oder Schäden. Investieren birgt Risiken. Keine Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf von Finanzprodukten. Urheberrechtlich geschützt, keine Reproduktion ohne Genehmigung. Technische Fehlfunktionen sind jederzeit möglich. Änderungen vorbehalten.