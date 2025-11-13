CEWE glänzt: Rekordumsatz und Aktienrückkauf – was steckt dahinter?

Die CEWE Stiftung & Co. KGaA hat am 10. November 2025 eine Zwischenmeldung zu ihrem Aktienrückkaufprogramm veröffentlicht. Seit dem 26. August 2025 kauft das Unternehmen eigene Aktien zurück, basierend auf der Ermächtigung der Hauptversammlung vom 15. Juni 2022, die den Erwerb von bis zu 10% eigener Aktien erlaubt. Der Rückkauf erfolgt über die Baader Bank AG und unterliegt den geltenden safe-harbor-Regelungen. Im Zeitraum vom 3. bis 7. November 2025 wurden insgesamt 5.000 Aktien zu einem durchschnittlichen Preis von etwa 99 Euro pro Aktie zurückgekauft. Insgesamt wurden seit Beginn des Rückkaufs 44.700 Aktien erworben.

Parallel dazu hat CEWE am 13. November 2025 die Ergebnisse des dritten Quartals 2025 veröffentlicht, die einen Umsatzrekord von 174,4 Millionen Euro zeigen, was einem Anstieg von 6,1% im Vergleich zum Vorjahr entspricht. Besonders das Kerngeschäft Fotofinishing, das um 6,7% auf 145,3 Millionen Euro wuchs, sowie der Absatz des CEWE FOTOBUCHs, der um 7,3% auf 1,325 Millionen Exemplare stieg, trugen zu diesem Wachstum bei. Auch der kommerzielle Online-Druck verzeichnete mit einem Umsatzplus von 2,0% eine leichte Erholung.