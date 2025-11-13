Fraport-Aktien: Nach starken Quartalszahlen auf Wachstumskurs!

Die Aktien von Fraport haben am Dienstagmorgen nach der Veröffentlichung der Geschäftszahlen einen bemerkenswerten Anstieg verzeichnet und erreichten mit 79 Euro fast das Zwischenhoch aus dem Jahr 2019. Obwohl der Kurs später leicht nachgab und bei 78 Euro schloss, lag der Wert immer noch fast 9 Prozent über dem Vortagesniveau. Ein Analyst kommentierte, dass die operativen Ergebnisse des dritten Quartals deutlich besser als erwartet ausgefallen seien. Selbst nach Berücksichtigung eines positiven Sondereffekts übertraf das Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) die Erwartungen um mehr als 2 Prozent. Dennoch wird das aktuelle Kursniveau als unattraktiv in Bezug auf das Chancen-Risiko-Verhältnis eingeschätzt.

Im bisherigen Jahr 2025 haben die Fraport-Aktien über ein Drittel an Wert gewonnen und konnten damit den MDax, der nur um 14 Prozent zulegte, deutlich hinter sich lassen. Diese positive Entwicklung wird von der DZ Bank gewürdigt, die Fraport von "Halten" auf "Kaufen" hochgestuft hat. Der faire Wert der Aktie wurde von 70 auf 93 Euro angehoben. Analyst Dirk Schlamp hebt hervor, dass das dritte Quartal sowohl beim Cashflow als auch beim Ergebnis positiv überrascht hat. Diese Entwicklung könnte als Wendepunkt für den Flughafenbetreiber nach einer investitionsintensiven Phase gewertet werden. Besonders bemerkenswert sei die starke Generierung von Barmitteln, die das Vertrauen in die Aktie und die zukünftige Ertragsentwicklung stärke. Zudem wird die baldige Wiederaufnahme der Dividendenzahlungen in Aussicht gestellt.

Insgesamt zeigt sich, dass Fraport auf einem soliden Wachstumspfad ist, was sich sowohl in den positiven Quartalszahlen als auch in der Analystenbewertung widerspiegelt. Die Marktreaktion auf die Geschäftszahlen deutet darauf hin, dass Investoren optimistisch in die Zukunft des Unternehmens blicken, trotz der Bedenken hinsichtlich des aktuellen Kursniveaus. Die Entwicklungen der kommenden Monate werden entscheidend sein, um zu beobachten, ob Fraport seine positive Dynamik aufrechterhalten kann und wie sich die Dividendenausschüttungen entwickeln werden.

Die Fraport Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,07 % und einem Kurs von 75,60EUR auf Lang & Schwarz (13. November 2025, 07:53 Uhr) gehandelt.