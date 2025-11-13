PATRIZIA SE: Rekord-EBITDA und optimistische Prognosen für 2025!

Die Verwaltungsgebühren stiegen auf 174,0 Millionen Euro, was die Aufwandsposten von 166,0 Millionen Euro übersteigt. PATRIZIA konnte die Betriebskosten um 17,1% auf 166,0 Millionen Euro senken, was durch Effizienzsteigerungen und einen Rückgang der Personalkosten um 14,9% auf 111,4 Millionen Euro erreicht wurde. Der Periodenüberschuss verbesserte sich auf 6,9 Millionen Euro, nachdem im Vorjahr ein Verlust von 29,2 Millionen Euro verzeichnet wurde.

PATRIZIA SE hat am 11. November 2025 solide Finanzergebnisse für die ersten neun Monate des Jahres veröffentlicht und die Prognosen für das Gesamtjahr konkretisiert. Der Immobilien-Vermögensverwalter verzeichnete einen signifikanten Anstieg des EBITDA auf 44,6 Millionen Euro, verglichen mit nur 6,7 Millionen Euro im Vorjahreszeitraum. Dies entspricht einer EBITDA-Marge von 22,1%, was eine Steigerung um 18,6 Prozentpunkte darstellt. Diese positive Entwicklung ist vor allem auf strikte Kostendisziplin und ein verbessertes Co-Investment-Ergebnis zurückzuführen.

Die Assets under Management (AUM) stiegen leicht auf 56,3 Milliarden Euro, was auf organisches Wachstum und positive Bewertungseffekte zurückzuführen ist. Dennoch liegt dieser Wert unter dem AUM von 56,4 Milliarden Euro zum Jahresende 2024. PATRIZIA erwartet nun für das Gesamtjahr 2025 ein EBITDA zwischen 50,0 und 65,0 Millionen Euro, was eine Erhöhung gegenüber der vorherigen Prognose von 40,0 bis 60,0 Millionen Euro darstellt. Die EBITDA-Marge wird nun zwischen 19,0 und 24,0% prognostiziert, anstelle von 15,2 bis 20,8%.

Allerdings sieht sich das Unternehmen mit Herausforderungen konfrontiert, da das eingeworbene Eigenkapital geringer ausfiel als erwartet und die Investmentaktivitäten für Kunden zurückgingen. Zudem haben Wechselkurseffekte einen negativen Einfluss auf die AUM-Prognose, die nun zwischen 56,0 und 60,0 Milliarden Euro erwartet wird, im Vergleich zu zuvor 58,0 bis 62,0 Milliarden Euro.

CEO Asoka Wöhrmann betonte die erfolgreiche Integration der Immobilien- und Infrastruktur-Investmentplattformen und die Bedeutung von Investitionen in moderne Wohnkonzepte als Wachstumsbereich. CFO Martin Praum hob die Effizienzmaßnahmen hervor, die zur Verbesserung der Profitabilität beigetragen haben. Trotz der Herausforderungen bleibt PATRIZIA optimistisch hinsichtlich der zukünftigen Entwicklung und der Schaffung langfristiger Werte für ihre Kunden.

Die PATRIZIA Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,07 % und einem Kurs von 7,36EUR auf Lang & Schwarz (13. November 2025, 07:53 Uhr) gehandelt.