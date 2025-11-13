Fabasoft AG: Kaufempfehlung mit Kursziel 26 EUR – Wachstum im Fokus!

Die Umsätze im Bereich Professional Services blieben mit 9 Millionen EUR stabil, was die Prognosen eines moderaten Umsatzwachstums für das laufende Geschäftsjahr unterstützt. Montega erwartet, dass das Umsatzwachstum insbesondere in der zweiten Jahreshälfte durch Erfolge im Neukundengeschäft und das Interesse an der Mindbreeze AI-Funktionalität von drei Großkunden im Regierungsbereich angetrieben wird. Diese Kunden haben bereits Lizenzen für unlimitierte Nutzer erworben, was die wiederkehrenden Umsätze steigern dürfte.

Am 10. November 2025 veröffentlichte die Montega AG ein Update zur Fabasoft AG, in dem die Aktie mit einer Kaufempfehlung und einem Kursziel von 26,00 EUR für die nächsten 12 Monate eingestuft wurde. Fabasoft präsentierte am 7. November seinen Halbjahresbericht, der ein moderates Umsatzwachstum von 1,6 % im Vergleich zum Vorjahr auf 22,4 Millionen EUR aufwies. Besonders positiv hervorzuheben ist das Wachstum der wiederkehrenden Umsätze, die um 5,2 % im Quartalsvergleich zulegten, was eine solide Basis für die kommenden Quartale darstellt.

Das EBIT im zweiten Quartal betrug 4,9 Millionen EUR und blieb damit auf dem Niveau des Vorjahres. Auf Halbjahressicht konnte ein Ergebniswachstum von 10,5 % auf 7,3 Millionen EUR erzielt werden, was einer EBIT-Marge von 16,8 % entspricht. Trotz der anstehenden Vertriebsinvestitionen hält Montega die Gewinnprognosen für erreichbar.

Die Bewertung der Fabasoft-Aktie zeigt sich nach einem jüngsten Kursrückgang attraktiv, mit einem EV/EBIT von 10,9x für das Geschäftsjahr 2025/26. Das Unternehmen führt zudem ein Aktienrückkaufprogramm in Höhe von 2 Millionen EUR durch, das voraussichtlich bis Anfang 2026 abgeschlossen wird. Bis zum 31. Oktober 2025 wurden bereits 0,7 Millionen EUR in Aktien zurückgekauft.

Insgesamt schließt Montega, dass Fabasoft im ersten Halbjahr die Erwartungen erfüllt hat und in einem herausfordernden Marktumfeld weiterhin Wachstum zeigt. Die Analysten bewerten den Kursrücksetzer als unbegründet und bekräftigen die Kaufempfehlung sowie das Kursziel von 26,00 EUR.

Die Fabasoft Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,17 % und einem Kurs von 15,03EUR auf Lang & Schwarz (13. November 2025, 07:52 Uhr) gehandelt.