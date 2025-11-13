HelloFresh: Aktienrückkauf und klare Worte gegen Grizzly Research Vorwürfe!

Parallel dazu wies HelloFresh die im Bericht von Grizzly Research aufgestellten Behauptungen entschieden zurück. Der Bericht unterstellt, dass die Gründer des Unternehmens, Dominik Richter und Thomas Griesel, sich auf Kosten der Aktionäre bereichern und dass das Geschäftsmodell von HelloFresh „strukturell kaputt“ sei. HelloFresh konterte, dass die Behauptungen unbegründet und irreführend seien, und betonte, dass die Gründer stark am langfristigen Erfolg des Unternehmens interessiert seien. Insbesondere wurde klargestellt, dass die Aktienverpfändungen von Richter und Griesel gängige Praktiken darstellen und nicht dazu dienen, Werte von Aktionären abzuschöpfen.

Am 10. November 2025 veröffentlichte die HelloFresh SE eine Kapitalmarktinformation, die sowohl einen Aktienrückkauf als auch eine Stellungnahme zu einem kritischen Bericht von Grizzly Research umfasst. Der Vorstand der HelloFresh SE hatte bereits im Dezember 2024 beschlossen, ein Aktienrückkaufprogramm bis Ende 2025 durchzuführen, das später bis Ende 2026 verlängert wurde. Im Zeitraum vom 3. bis 7. November 2025 wurden insgesamt 390.275 Aktien zu einem durchschnittlichen Preis von etwa 6,50 Euro pro Aktie zurückgekauft. Diese Maßnahme zielt darauf ab, den Aktionären Kapital zurückzuführen und den Gewinn pro Aktie zu steigern.

HelloFresh betonte zudem, dass das Unternehmen sich in einer Phase der Effizienzsteigerung befinde und den Fokus auf die Verbesserung der Unit Economics lege, anstatt auf kurzfristiges Umsatzwachstum. Trotz eines Rückgangs der Neukundenzahl aufgrund reduzierter Marketingausgaben sei die Kundenbindung stark und die Margen verbesserten sich. Das Unternehmen verfolgt eine klare Strategie zur Reinvestition in das Produktangebot und zur Steigerung der Rentabilität.

Die Vorwürfe, dass HelloFresh Informationen verschleiere oder nicht konforme Praktiken anwende, wurden ebenfalls zurückgewiesen. Das Unternehmen betont, dass es unter einem robusten Governance-Rahmen operiere und alle regulatorischen Anforderungen erfülle. Die Vorwürfe über Insiderhandel wurden als unbegründet bezeichnet, da HelloFresh ein strenges Compliance-System unterhalte.

Insgesamt sieht sich HelloFresh gut aufgestellt, um die Herausforderungen des Marktes zu meistern und weiterhin Wert für seine Aktionäre zu schaffen. Die Unternehmensführung betont die Transparenz und die langfristige Ausrichtung auf die Interessen der Aktionäre.

Die HelloFresh Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,51 % und einem Kurs von 5,963EUR auf Lang & Schwarz (13. November 2025, 07:55 Uhr) gehandelt.