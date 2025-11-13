Squeeze-Out der KATEK SE: Kontron Acquisition plant Ausschluss der Minderheitsaktionäre

In der Mitteilung wird darauf hingewiesen, dass die Höhe der Barabfindung für die Minderheitsaktionäre noch festgelegt werden muss. Diese wird in einem separaten, konkretisierenden Verlangen bekannt gegeben. Ein vom Landgericht München bestellter Prüfer wird die Angemessenheit der Barabfindung überprüfen. Nach Eingang des konkretisierenden Verlangens wird die KATEK SE die Aktionäre über den Termin der außerordentlichen Hauptversammlung informieren, in der über den Squeeze-Out beschlossen werden soll.

Am 10. November 2025 hat die Kontron Acquisition GmbH, eine 100%ige Tochtergesellschaft der Kontron AG, ein Verlangen zur Durchführung eines Squeeze-Outs der Minderheitsaktionäre der KATEK SE eingereicht. Die Kontron Acquisition GmbH hält derzeit etwa 96,86 % des Grundkapitals der KATEK SE, was die rechtlichen Voraussetzungen für einen Ausschluss der Minderheitsaktionäre erfüllt. Der Squeeze-Out erfolgt gemäß den Bestimmungen der Europäischen Gesellschaftsverordnung und des deutschen Aktiengesetzes (§ 327a ff. AktG).

Zwei Tage später, am 12. November 2025, legte die Kontron Acquisition GmbH die Barabfindung auf 18,12 Euro je Aktie fest und richtete erneut ein Verlangen an den Vorstand der KATEK SE, eine außerordentliche Hauptversammlung einzuberufen. Der Tagesordnungspunkt wird die Beschlussfassung über die Übertragung der Aktien der Minderheitsaktionäre an die Kontron Acquisition GmbH umfassen.

Die KATEK Group, mit Hauptsitz in Ismaning, ist ein führendes europäisches Elektronikunternehmen, das sich als End-to-End-Dienstleister für hochwertige Elektronik versteht. Das Unternehmen bietet ein umfassendes Leistungsspektrum, das den gesamten Produktlebenszyklus abdeckt, von der Entwicklung über die Fertigung bis hin zu Logistik und After-Sales-Services. Seit März 2024 ist die KATEK Group Teil der Kontron Group, und der CEO ist Hannes Niederhauser.

Die Mitteilungen enthalten zukunftsgerichtete Aussagen, die Risiken und Unsicherheiten unterliegen. Die tatsächlichen Ergebnisse können von den Erwartungen abweichen. Die KATEK SE wird keine Verpflichtung eingehen, diese Aussagen zu aktualisieren oder zu überprüfen.

