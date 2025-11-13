Stabile Anleihekurse: US-Shutdown-Ende bringt Hoffnung für Europa!

Die Kurse deutscher Bundesanleihen haben sich in der vergangenen Woche weitgehend stabil gezeigt, mit leichten Schwankungen. Am Montag stieg der Euro-Bund-Future um 0,01 Prozent auf 129,13 Punkte, während die Rendite der zehnjährigen Bundesanleihe bei 2,66 Prozent lag. Die Stabilität der Anleihekurse wurde durch die zunehmende Wahrscheinlichkeit eines Endes des Teilstillstands der US-Regierung unterstützt. Der US-Senat hatte am Sonntagabend für die Beratung eines Übergangshaushalts gestimmt, was als erster Schritt zur Beendigung des längsten Shutdowns in der Geschichte der USA gewertet wurde. Rainer Guntermann, Anleiheexperte der Commerzbank, bemerkte, dass die Anleihemärkte den Druck spüren, da sich die Risikostimmung verbessert und die Sorgen über mögliche wirtschaftliche Schäden nachlassen.

Am Dienstag blieb die Entwicklung der Anleihekurse ähnlich, mit einem leichten Anstieg des Euro-Bund-Futures um 0,03 Prozent auf 129,07 Punkte und einer Rendite von 2,67 Prozent. Der US-Senat hatte einen Übergangshaushalt beschlossen, der bis Ende Januar gelten soll, was die Aussicht auf ein Ende des Shutdowns weiter erhöhte. Dennoch blieben große Kursbewegungen aus. In Deutschland wurden die Märkte durch die bevorstehende Veröffentlichung der Konjunkturerwartungen des Zentrums für Europäische Wirtschaftsforschung (ZEW) beeinflusst. Experten wiesen darauf hin, dass die schwächeren Sentix-Daten auf einen möglichen Rückgang der ZEW-Erwartungen hindeuten könnten.

Am Mittwoch kam es zu einem Anstieg der Anleihekurse, wobei der Euro-Bund-Future um 0,16 Prozent auf 129,25 Punkte zulegte und die Rendite der zehnjährigen Bundesanleihe auf 2,65 Prozent fiel. Enttäuschende Konjunkturdaten aus Deutschland, insbesondere die vom ZEW erhobenen Konjunkturerwartungen, trugen zur Stabilität der Anleihen bei. ZEW-Präsident Achim Wambach betonte, dass die Unsicherheit über die wirtschaftspolitische Handlungsfähigkeit der Regierung das Stimmungsbild trübe.

Insgesamt zeigen die Entwicklungen auf dem Anleihemarkt, dass die Märkte auf politische und wirtschaftliche Signale reagieren, während die Unsicherheit über die wirtschaftliche Erholung in der Eurozone weiterhin besteht. Die Aussicht auf ein Ende des US-Shutdowns könnte kurzfristig positive Impulse setzen, während schwache Konjunkturdaten aus Europa die Marktstimmung dämpfen.

BUND Future wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,09 % und einem Kurs von 129,2EUR auf Eurex (13. November 2025, 07:40 Uhr) gehandelt.