LEG Immobilien: Rekordgewinne und steigende Mieten – Ein Blick auf 2024!

Die Nachfrage nach bezahlbarem Wohnraum bleibt laut LEG weiterhin hoch, und die Immobilienpreise steigen. Im dritten Quartal setzte sich die dynamische Entwicklung fort, was zu einem Anstieg des AFFO um über 19 Prozent auf 181,3 Millionen Euro in den ersten neun Monaten führte. Die Nettokaltmiete stieg durch die Integration des Portfolios von Brack Capital Properties um knapp sieben Prozent auf 687,7 Millionen Euro. Die Mieteinnahmen auf vergleichbarer Fläche erhöhten sich von 6,79 Euro pro Quadratmeter im Vorjahr auf 7,01 Euro, wobei diese Steigerung ausschließlich auf Mieterhöhungen im frei finanzierten Bestand zurückzuführen ist.

Der Immobilienkonzern LEG hat in den ersten drei Quartalen des laufenden Jahres ein starkes Wachstum des operativen Gewinns verzeichnet und sieht sich auf einem guten Weg, seine Jahresziele zu erreichen. Für das kommende Jahr plant das Unternehmen, die wichtige Kennzahl AFFO (Adjusted Funds from Operations) auf 220 bis 240 Millionen Euro zu steigern, was einen neuen Rekord darstellen würde. Dies wurde am Mittwoch in Düsseldorf bekannt gegeben. Die Aktie des Unternehmens reagierte positiv und legte um etwa ein Prozent auf 65,15 Euro zu.

LEG gehört mit rund 30.000 geförderten Einheiten zu den größten Anbietern von Sozialwohnungen in Deutschland. Die Mieten sollen aufgrund der anhaltend hohen Nachfrage bis 2025 um 3,4 bis 3,6 Prozent steigen, gefolgt von einem Anstieg von 3,8 bis 4,0 Prozent im Jahr 2026. Die Mieteinnahmen wachsen schneller als erwartet, und das Unternehmen plant, bis Jahresende weitere Wohnungsverkäufe in signifikanter Größenordnung abzuschließen. Das Interesse an den zum Verkauf stehenden Wohnungen hat sich deutlich erhöht, nachdem der Transaktionsmarkt zunächst verhalten war.

Insgesamt erzielte LEG in den ersten drei Quartalen einen Gewinn von über 1,1 Milliarden Euro, während im Vorjahr lediglich ein Überschuss von 10 Millionen Euro ausgewiesen wurde. Für das zweite Halbjahr rechnet das Unternehmen mit einer Neubewertung der Immobilien, die einen Anstieg von bis zu zwei Prozent bringen könnte. Nach einem schwierigen Jahr 2023, in dem LEG aufgrund gestiegener Zinsen und einer deutlichen Abwertung seines Immobilienportfolios einen milliardenschweren Verlust hinnehmen musste, hat das Unternehmen nun wieder den Weg in die schwarzen Zahlen gefunden.

Die LEG Immobilien Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von 0,00 % und einem Kurs von 65,65EUR auf Lang & Schwarz (13. November 2025, 07:53 Uhr) gehandelt.