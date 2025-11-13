Edeka lehnt AB InBev-Preiserhöhungen ab: Was bedeutet das für Bierliebhaber?

Trotz der Reduzierung der Bestellmengen müssen Verbraucher laut Edeka nicht mit leeren Regalen rechnen. Der Sprecher versicherte, dass ausreichend Ware auf Lager sei und die Kunden die betroffenen Marken weiterhin in den Märkten finden würden. Edeka führt derzeit weiterhin Gespräche mit AB InBev, um eine Einigung zu fairen Preisen zu erzielen. Das Unternehmen ist zudem Mitglied der europäischen Einkaufsorganisation Everest, die Preisverhandlungen mit Herstellern führt.

Die Supermarktkette Edeka hat sich entschieden, die von AB InBev geforderten Preiserhöhungen für mehrere Biermarken abzulehnen. Ein Sprecher des Unternehmens äußerte, dass die geforderten Preiserhöhungen in Höhe von mehreren Millionen Euro nicht durch tatsächliche Kostensteigerungen in der Produktion gerechtfertigt seien. Infolgedessen hat Edeka die Bestellmengen für bestimmte Produkte des Braukonzerns reduziert. Betroffen sind insgesamt etwa zehn Biermarken, darunter bekannte Namen wie Beck's, Corona, Franziskaner, Löwenbräu und San Miguel, was rund 80 Artikel umfasst. Edeka plant jedoch nicht, diese Biere vollständig aus dem Sortiment zu nehmen.

AB InBev, der weltweit größte Braukonzern, braute im vergangenen Jahr nahezu 50 Milliarden Liter Bier und ist bekannt für seine Vielzahl an globalen und regionalen Marken. In der Branche ist ein Trend zu beobachten, dass auch andere große Bierhersteller wie Krombacher und Veltins ihre Preise erhöht haben, was möglicherweise auf steigende Produktionskosten oder andere wirtschaftliche Faktoren zurückzuführen ist.

Die Situation zwischen Edeka und AB InBev verdeutlicht die Herausforderungen, mit denen Einzelhändler und Hersteller in einem sich verändernden Markt konfrontiert sind. Während Edeka versucht, die Preise für seine Kunden stabil zu halten, steht AB InBev vor der Herausforderung, seine Produktionskosten zu decken und gleichzeitig wettbewerbsfähig zu bleiben. Die Verhandlungen zwischen den beiden Unternehmen könnten daher entscheidend für die Preisgestaltung im Biersegment sein und haben das Potenzial, Auswirkungen auf die gesamte Branche zu haben. Edeka bleibt optimistisch und strebt eine Lösung an, die sowohl für den Einzelhändler als auch für den Hersteller akzeptabel ist.

Die Anheuser-Busch InBev Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,56 % und einem Kurs von 56,00EUR auf Lang & Schwarz (13. November 2025, 07:56 Uhr) gehandelt.