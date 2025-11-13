Präsident Lula fordert: Schluss mit der Klimaleugnung auf der Weltklimakonferenz!

Ein zentrales Thema der Konferenz ist die Eindämmung der Erderhitzung. Die vorgelegten Klimaschutzpläne reichen nicht aus, um die katastrophalen Folgen wie häufigere Dürren, Stürme und Überschwemmungen abzuwenden. UN-Klimachef Simon Stiell hob die Erfolge des Pariser Klimaabkommens hervor, das den Ausstoß klimaschädlicher Treibhausgase gebremst habe, forderte jedoch ein schnelleres Handeln. Er betonte, dass erneuerbare Energien wie Solar- und Windkraft mittlerweile die kostengünstigsten Energiequellen darstellen und die Kohle als wichtigste Energiequelle abgelöst haben.

Die Weltklimakonferenz in Brasilien, unter dem Motto "Konferenz der Wahrheit", hat mit einer deutlichen Ansage von Präsident Luiz Inácio Lula da Silva an die Leugner der Erderwärmung begonnen. Lula betonte die Notwendigkeit, sich der Desinformation zur Klimakrise entgegenzustellen und forderte eine neue Niederlage für die Skeptiker. Die Konferenz, die in Belém am Amazonas stattfindet, erwartet rund 50.000 Teilnehmer aus etwa 200 Staaten. Lula erklärte, dass es wichtig sei, die Realität des Amazonas-Regenwaldes zu erkennen, wo indigene Gemeinschaften durch Abholzung bedroht sind.

Johan Rockström, Direktor des Potsdam-Instituts für Klimafolgenforschung, äußerte sich besorgt über die aktuelle Situation. Er warnte, dass selbst bei Umsetzung aller Klimaschutzpläne der Ausstoß klimaschädlicher Gase bis 2030 nur um etwa fünf Prozent sinken würde, während eine Reduktion von 40 bis 45 Prozent notwendig sei. Rockström appellierte an die Konferenzteilnehmer, konkrete Maßnahmen zu ergreifen, anstatt weitere Verhandlungen über Regeln zu führen.

Deutschland wird durch Entwicklungsministerin Reem Alabali Radovan und Umweltstaatssekretär Jochen Flasbarth vertreten. Beide betonten, dass Deutschland als verlässlicher Partner für ehrgeizigen Klimaschutz auftreten wolle, während die EU mit einem abgeschwächten Klimaziel angereist ist. Zudem gibt es Bedenken, dass die nächste Klimakonferenz möglicherweise in Deutschland stattfinden könnte, was die Bundesregierung vermeiden möchte.

Insgesamt zeigt die Konferenz, dass dringender Handlungsbedarf besteht, um die Erderwärmung zu bekämpfen und die Auswirkungen auf die Umwelt und die Gesellschaft zu minimieren. Die internationale Gemeinschaft steht vor der Herausforderung, konkrete Lösungen zu finden und den Multilateralismus zu stärken, um die Klimaziele zu erreichen.