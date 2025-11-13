IONOS Group SE: Rekordwachstum und strategischer Verkauf im AdTech-Bereich!

Trotz dieser positiven Kennzahlen hat der Vorstand beschlossen, den Geschäftsbereich AdTech, der durch die Sedo GmbH repräsentiert wird, zum Verkauf anzubieten. Diese Entscheidung wurde getroffen, um sich stärker auf die Kerngeschäftsfelder „Web-Presence & Productivity“ sowie „Cloud Solutions“ zu konzentrieren. Der AdTech-Bereich hat sich von einem Markt für Domain-Nutzung und -Handel hin zu einer Plattform für Traffic-Monetarisierung entwickelt, was zwar Potenzial birgt, jedoch auch einen erhöhten Managementaufwand erfordert. Daher wird dieser Bereich als nicht-fortgeführter Geschäftsbereich gemäß IFRS 5 ausgewiesen.

Die IONOS Group SE hat am 11. November 2025 ihre Ergebnisse für die ersten neun Monate des Jahres veröffentlicht und kann auf eine positive Entwicklung zurückblicken. Die Kundenbasis wuchs um 210.000 auf insgesamt 6,53 Millionen, was das Vertrauen in die Dienstleistungen des Unternehmens unterstreicht. Der Umsatz stieg um 6,2 % auf 980,2 Millionen Euro, während das bereinigte EBITDA um 20,8 % auf 368,5 Millionen Euro zulegte. Dies führte zu einer Verbesserung der EBITDA-Marge auf 37,6 %. Das bereinigte Ergebnis pro Aktie erhöhte sich um 40,6 % auf 1,35 Euro.

CEO Achim Weiß betonte die Notwendigkeit, sich auf das Kerngeschäft zu konzentrieren, insbesondere in Anbetracht der sich entwickelnden Technologien im Bereich Künstliche Intelligenz (KI). Mit der Einführung von „IONOS Momentum“ plant das Unternehmen, bestehende KI-Produkte zu bündeln und in den kommenden Monaten neue Produkte und Erweiterungen auf den Markt zu bringen, um KI für Unternehmer zugänglicher zu machen.

Für das Gesamtjahr 2025 bestätigt IONOS seine Prognose, die ein Umsatzwachstum von etwa 8 % im Kerngeschäft „Digital Solutions & Cloud“ vorsieht, sowie eine bereinigte EBITDA-Marge von rund 35 %. Das bereinigte EBITDA soll im verbleibenden Kerngeschäft um etwa 17 % auf ca. 480 Millionen Euro steigen.

Zusätzlich wurde Patrik Heider zum neuen Chief Financial Officer (CFO) ernannt, um die Finanzstrategie des Unternehmens zu leiten. Er folgt auf Britta Schmidt, die das Unternehmen auf eigenen Wunsch verlässt. Heider bringt umfangreiche Erfahrung aus der Software- und Kommunikationsbranche mit und wird ab dem 15. November 2025 im Vorstand tätig sein.

Die IONOS Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von 0,00 % und einem Kurs von 25,88EUR auf Lang & Schwarz (13. November 2025, 07:55 Uhr) gehandelt.