Swiss Life Holding AG: Starkes Wachstum und Rekordzahlen im 3. Quartal 2025!

Matthias Aellig, CEO von Swiss Life, betonte die positive Entwicklung des Unternehmens und die erfolgreiche Umsetzung des Unternehmensprogramms „Swiss Life 2027“. Besonders hervorzuheben sind die Nettoneugeldzuflüsse im Bereich Third Party Asset Management (TPAM), die mit CHF 15,0 Milliarden einen signifikanten Anstieg im Vergleich zu CHF 3,4 Milliarden im Vorjahr erreichten. Das verwaltete Vermögen im TPAM-Geschäft wuchs auf CHF 142 Milliarden.

Die Swiss Life Holding AG hat am 12. November 2025 ihre Geschäftszahlen für die ersten neun Monate des Jahres veröffentlicht und dabei ein kontinuierliches Wachstum in verschiedenen Bereichen verzeichnet. Die Fee-Erträge stiegen um 3 % in lokaler Währung auf CHF 1,91 Milliarden, während die Prämieneinnahmen ebenfalls um 3 % auf CHF 16,3 Milliarden zulegten. Die direkten Anlageerträge betrugen CHF 3,13 Milliarden, was einen leichten Anstieg im Vergleich zur Vorjahresperiode darstellt.

In der Schweiz wurden Prämieneinnahmen von CHF 8,2 Milliarden erzielt, was einem Anstieg von 2 % entspricht. In Frankreich stiegen die Prämieneinnahmen um 4 % auf EUR 5,9 Milliarden, während in Deutschland ein Plus von 2 % auf EUR 1,1 Milliarden verzeichnet wurde. Die internationale Markteinheit konnte die Prämieneinnahmen um 8 % auf EUR 1,6 Milliarden steigern.

Die Fee-Erträge in der Schweiz erhöhten sich um 5 % auf CHF 265 Millionen, während in Frankreich und Deutschland ebenfalls Zuwächse von 5 % verzeichnet wurden. Die Fee-Erträge im internationalen Geschäft blieben stabil bei EUR 282 Millionen.

Die Solvenzquote der Swiss Life betrug per 30. September 2025 rund 205 %, was über der strategischen Zielsetzung von 140 bis 190 % liegt. Das Unternehmen führt ein Aktienrückkaufprogramm in Höhe von CHF 750 Millionen durch, das planmäßig verläuft.

Insgesamt zeigt die Swiss Life Holding AG eine solide finanzielle Performance und ein starkes Wachstum in ihren Kernmärkten. Die positive Entwicklung in den ersten neun Monaten 2025 unterstreicht die erfolgreiche Umsetzung der Unternehmensstrategie und die Widerstandsfähigkeit des Geschäftsmodells. Eine Telefonkonferenz für Analysten und Investoren fand am selben Tag statt, um weitere Einblicke in die Geschäftsentwicklung zu geben.

Die Swiss Life Holding Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,04 % und einem Kurs von 941EUR auf Lang & Schwarz (13. November 2025, 07:57 Uhr) gehandelt.