DBAG erwirbt Totalmobile: Strategische Expansion im IT-Services-Markt!

Totalmobile, gegründet 1985, bedient über 900 Kunden, darunter zahlreiche öffentliche Einrichtungen im Gesundheits- und Wohnungssektor sowie Rettungsdienste. Die Softwarelösungen des Unternehmens, die vollständig cloudbasiert sind, ermöglichen es mehr als 500.000 Nutzern täglich, ihre Prozesse zu optimieren und die Effizienz zu steigern. Das Unternehmen verfolgt eine aggressive Wachstumsstrategie, insbesondere in Australien und Neuseeland, und profitiert von einem Marktumfeld, das durch strukturelles Wachstum und eine steigende Nachfrage nach cloudbasierten Lösungen gekennzeichnet ist. Der adressierte Markt verzeichnet zweistellige Wachstumsraten, was Totalmobile in eine vorteilhafte Position für zukünftige Entwicklungen bringt.

Die Deutsche Beteiligungs AG (DBAG) hat bekannt gegeben, dass ihre von ihr beratenen Fonds, einschließlich des DBAG Fund VIII, gemeinsam mit Five Arrows, dem Bereich für alternative Anlagen von Rothschild & Co, die britische Totalmobile Limited erwerben werden. Totalmobile ist ein führender Anbieter von Field Services Management-Software mit Sitz in Belfast, Großbritannien. Der Abschluss der Transaktion wird für das erste Quartal 2026 erwartet, steht jedoch noch unter dem Vorbehalt behördlicher Genehmigungen.

Jannick Hunecke, Mitglied des Vorstands der DBAG, betont die Absicht, die führende Position von Totalmobile im Bereich intelligenter, vernetzter Softwarelösungen weiter auszubauen. Diese Investition folgt auf eine frühere Beteiligung an MAIT, einem Digitalisierungspartner für den Mittelstand, und stellt einen weiteren Schritt in der strategischen Ausrichtung der DBAG im IT-Services- und Software-Sektor dar. Die DBAG verfolgt eine Investmentstrategie, die auf Skalierung, Produkttiefe und resilienten Geschäftsmodellen basiert.

Die Deutsche Beteiligungs AG ist seit 1985 börsennotiert und gilt als eines der renommiertesten Private-Equity-Unternehmen in Deutschland. Ihr Investitionsfokus liegt traditionell auf dem Mittelstand, insbesondere auf gut positionierten Unternehmen mit Entwicklungspotenzial in der DACH-Region. Die DBAG hat sich auch in Italien etabliert und verwaltet ein Vermögen von rund 2,6 Milliarden Euro. Neben der Beteiligung an Unternehmen bietet die DBAG auch flexible Finanzierungslösungen für den Mittelstand an.

Insgesamt zeigt die Investition in Totalmobile das Engagement der DBAG, ihre Position im dynamischen IT-Services- und Softwaremarkt weiter auszubauen und von den wachsenden Marktchancen zu profitieren.

Die Dt. Beteiligungs AG Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,10 % und einem Kurs von 24,00EUR auf Lang & Schwarz (13. November 2025, 07:57 Uhr) gehandelt.