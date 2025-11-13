BlackRock erhöht Stimmrechtsanteil an Nemetschek SE auf 6,91 %!

Die Gesamtzahl der Stimmrechte der Nemetschek SE beläuft sich auf 115.500.000. In der Mitteilung wird zudem auf die Aufteilung der Stimmrechte eingegangen: BlackRock hält 7.977.825 Stimmrechte direkt und 376.179 Stimmrechte über Finanzinstrumente, was einen Gesamtanteil von 7,23 % ergibt. Die Stimmrechtsanteile wurden in zwei Kategorien unterteilt: direkte Stimmrechte und solche, die BlackRock zugerechnet werden.

Am 10. November 2025 veröffentlichte die Nemetschek SE eine Stimmrechtsmitteilung gemäß § 40 Abs. 1 WpHG, die durch die EQS Group übermittelt wurde. Diese Mitteilung informiert über Änderungen in den Stimmrechtsanteilen des Unternehmens, die durch BlackRock, Inc. initiiert wurden. BlackRock, mit Sitz in Wilmington, Delaware, hat am 5. November 2025 die Schwelle von 3 % der Stimmrechte überschritten. Der aktuelle Stimmrechtsanteil von BlackRock beträgt nun 6,91 % der Stimmrechte, was einem Anstieg von 0,88 % im Vergleich zur letzten Mitteilung entspricht.

Am 12. November 2025 wurde eine weitere Mitteilung veröffentlicht, die eine Anpassung der Stimmrechtsanteile von BlackRock zeigt. Der Anteil der Stimmrechte sank auf 6,84 %, während die Instrumente, die BlackRock hält, auf 0,31 % zurückgingen. Dies ergibt einen Gesamtanteil von 7,15 %. Der Grund für diese Anpassung wird als freiwillige Konzernmeldung mit Schwellenberührung auf Tochterunternehmen-Ebene angegeben.

Die Stimmrechtsmitteilungen sind Teil der regulatorischen Anforderungen, die sicherstellen, dass Veränderungen in der Eigentümerstruktur und den Stimmrechten transparent und nachvollziehbar sind. Die Informationen sind für Investoren und Marktteilnehmer von Bedeutung, da sie Einblicke in die Machtverhältnisse innerhalb des Unternehmens geben und potenzielle strategische Entscheidungen von BlackRock reflektieren.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die Nemetschek SE durch die Stimmrechtsmitteilungen von BlackRock eine signifikante Veränderung in der Aktionärsstruktur erfahren hat, die sowohl für das Unternehmen als auch für die Investoren von Interesse ist. Die kontinuierliche Überwachung solcher Veränderungen ist entscheidend für die Bewertung der Unternehmensführung und der zukünftigen Entwicklung der Nemetschek SE.

Die Nemetschek Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,13 % und einem Kurs von 93,55EUR auf Lang & Schwarz (13. November 2025, 07:57 Uhr) gehandelt.