Bad Urach sagt Nein zu Amazon: Bürgerentscheid gegen Verteilzentrum!

Monatelang war in der Region über das geplante Verteilzentrum diskutiert worden. Gegner, darunter eine aktive Bürgerinitiative, äußerten Bedenken hinsichtlich der zu erwartenden Verkehrsbelastungen und der möglichen negativen Auswirkungen auf lokale Einzelhändler. Sie befürchteten, dass die Ansiedlung von Amazon die wirtschaftliche Situation anderer Geschäfte in Bad Urach unter Druck setzen könnte. Auf der anderen Seite argumentierten die Befürworter, dass das Projekt neue Arbeitsplätze schaffen und zusätzliche Steuereinnahmen für die Stadt generieren würde. Auch der Bürgermeister von Bad Urach, Elmar Rebmann (SPD), hatte sich für die Pläne von Amazon ausgesprochen.

Bei einem Bürgerentscheid in Bad Urach, im Kreis Reutlingen, haben sich die Wähler mehrheitlich gegen die Ansiedlung eines Verteilzentrums von Amazon im Stadtteil Hengen ausgesprochen. Nach dem vorläufigen Wahlergebnis stimmten 2.209 Bürger, was 52,5 Prozent entspricht, gegen das Projekt, während 1.995 Stimmen (47,5 Prozent) für die Ansiedlung votierten. Von den insgesamt 9.389 wahlberechtigten Bürgern folgten fast die Hälfte dem Wahlaufruf.

Das geplante Verteilzentrum sollte eine Fläche von vier Hektar umfassen, von der aus Pakete für die Region sortiert und ausgeliefert werden sollten. Die Stadtverwaltung hatte betont, dass vergleichbare Standorte moderne Gebäude mit logistischer Infrastruktur bieten, die auch ökologische Standards wie Dachbegrünung einhalten. Amazon hatte angekündigt, dass durch das Verteilzentrum mindestens 150 neue Arbeitsplätze entstehen würden, und zusätzlich bis zu 400 weitere Stellen, beispielsweise für Fahrer und in der Verwaltung, in Aussicht gestellt.

Nach der Entscheidung der Bürger äußerte ein Amazon-Sprecher Bedauern über das Votum und erklärte, dass das Unternehmen die Entscheidung respektiere und das Projekt nicht weiterverfolgen werde. Diese Entscheidung stellt einen Rückschlag für die Pläne des Unternehmens dar, das in der Region expandieren wollte. Der Bürgerentscheid verdeutlicht die Spannungen zwischen wirtschaftlichem Wachstum und den Bedenken der Anwohner hinsichtlich der Auswirkungen auf die lokale Gemeinschaft und Infrastruktur.

Die Amazon Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,97 % und einem Kurs von 244,2EUR auf Nasdaq (13. November 2025, 02:00 Uhr) gehandelt.