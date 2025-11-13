Bundesregierung setzt auf Heizungstausch: Bis zu 70% Förderung für Haushalte!

Im Kontext des umstrittenen Heizungsgesetzes hat die schwarz-rote Koalition einen Neustart angekündigt, wobei im Koalitionsvertrag sogar von einer Abschaffung die Rede ist. Schneider stellte klar, dass es eine Novelle geben werde, die grundlegenden CO2-Einsparziele jedoch beibehalten werden. Deutschland sei durch nationale und europäische Gesetze verpflichtet, klimafreundliche Technologien zu fördern, da fossile Brennstoffe durch den Emissionshandel teurer werden.

Die Bundesregierung plant, die Förderung für den Heizungstausch fortzusetzen, insbesondere für einkommensschwache Haushalte, die bis zu 70 Prozent Zuschuss erhalten können. Bundesumweltminister Carsten Schneider betonte in der ARD-Sendung "Bericht aus Berlin", dass die Förderung mit einem Budget von 12 Milliarden Euro sozial gestaffelt wird. Er verwies auf den Anstieg der Einbauzahlen von Wärmepumpen, die mittlerweile häufiger installiert werden als Gasheizungen.

Das Gebäudeenergiegesetz (GEG), das Anfang 2024 in Kraft trat, zielt darauf ab, Öl- und Gasheizungen schrittweise durch Heizungen zu ersetzen, die zu 65 Prozent mit erneuerbaren Energien betrieben werden. Diese Regelung gilt zunächst nur für Neubaugebiete, während für Bestandsbauten eine kommunale Wärmeplanung erforderlich ist, die bis 2026 in größeren Städten und bis 2028 in kleineren Städten vorliegen soll.

Die Diskussion über die Wärmepumpenförderung hat auch die Grünen auf den Plan gerufen. Parteivorsitzender Felix Banaszak kritisierte die Rückschritte der Bundesregierung im Klimaschutz und forderte, an der sozial gestaffelten Förderung festzuhalten. Er warf der CSU vor, einen Kulturkampf gegen die Wärmepumpe zu führen.

Im Bereich der Automobilindustrie äußerte SPD-Chef Lars Klingbeil die Erwartung, dass auch die Autokonzerne Zugeständnisse im Hinblick auf das geplante Verbrenner-Aus ab 2035 machen müssen. Er betonte, dass die Politik sich bewegen müsse, ohne dass die Sicherheit der Arbeitsplätze gefährdet wird.

In der Koalition gibt es Spannungen bezüglich der Reform des Heizungsgesetzes. Bundesbauministerin Verena Hubertz warnte vor Rückschritten beim Klimaschutz und betonte die Notwendigkeit, die Klimaziele zu erreichen. Der CSU-Vorsitzende Markus Söder äußerte sich skeptisch über die Zukunft des Heizungsgesetzes und forderte eine flexiblere Handhabung.

Zusammenfassend zeigt sich, dass die Bundesregierung vor der Herausforderung steht, Klimaziele zu erreichen, während gleichzeitig die Diskussion über die Förderung von Heiztechnologien und die Zukunft des Verbrenners in der Automobilindustrie weitergeht.

