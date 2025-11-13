Springer Nature: Umsatzsprung und starkes Wachstum im Research-Segment!

Das bereinigte Betriebsergebnis (EBIT) stieg im gleichen Zeitraum auf 408,3 Millionen Euro, was einem organischen Wachstum von 9,9 % entspricht. Diese positive Entwicklung wurde durch einen vorteilhaften Produktmix, operative Skaleneffekte und Effizienzmaßnahmen unterstützt. CEO Frank Vrancken Peeters äußerte sich optimistisch und betonte, dass die Ergebnisse das Vertrauen in die Erreichung der Jahresprognose stärken.

Die Springer Nature AG & Co. KGaA hat in den ersten neun Monaten des Jahres 2025 eine bemerkenswerte Geschäftsentwicklung verzeichnet. Der Umsatz stieg auf 1,4287 Milliarden Euro, was einem organischen Wachstum von 5,9 % entspricht. Besonders hervorzuheben ist das Segment Research, das mit einem organischen Umsatzwachstum von 7,0 % maßgeblich zum Gesamtergebnis beitrug. Der Erfolg ist vor allem auf die starke Nachfrage im Bereich Full Open Access zurückzuführen, wo die Anzahl der veröffentlichten Artikel um über 25 % zunahm.

Im Detail zeigt das Segment Research, das den größten Umsatzanteil ausmacht, einen Anstieg der Umsatzerlöse auf 1,1126 Milliarden Euro. Das Wachstum wurde durch die Entwicklung des Fachzeitschriftenportfolios, insbesondere im Bereich Full Open Access, angetrieben. Zudem wurden 18 transformative Vereinbarungen unterzeichnet, um den Übergang zu Open Access weiter zu fördern.

Das Segment Health erzielte Umsatzerlöse von 135,9 Millionen Euro, was einem organischen Wachstum von 4,3 % entspricht. Hier profitierte das Unternehmen von einer starken Nachfrage im Bereich Scientific Affairs Services. Im Segment Education hingegen lag der Umsatz bei 181,1 Millionen Euro, was ein organisches Wachstum von 0,7 % bedeutet, jedoch durch ein schwieriges Finanzierungsumfeld in bestimmten Märkten belastet wurde.

Finanziell zeigt sich Springer Nature robust: Der Free Cash Flow verbesserte sich um 103 Millionen Euro auf 175 Millionen Euro, und der Verschuldungsgrad liegt bei 1,9x, was innerhalb der angestrebten Zielspanne liegt. Fitch Ratings hat dem Unternehmen ein langfristiges Emittentenausfallrating von BBB- zugewiesen, was einer Bonität im Investment-Grade-Bereich entspricht.

Für das Gesamtjahr 2025 bestätigt das Unternehmen seine Prognose und erwartet einen Umsatz zwischen 1,93 und 1,96 Milliarden Euro sowie ein bereinigtes Betriebsergebnis zwischen 540 und 560 Millionen Euro. CFO Alexandra Dambeck betonte, dass die anhaltende Stärke des Portfolios und die erfolgreichen Effizienzmaßnahmen die positive Geschäftsentwicklung unterstützen.

