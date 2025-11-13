Mainz Biomed auf der MEDICA 2025: Innovationen zur Krebsfrüherkennung!

Die MEDICA bietet eine Plattform für den Austausch von Erkenntnissen und die Förderung von Kooperationen zwischen Experten, Branchenführern und politischen Entscheidungsträgern im Gesundheitswesen. Mainz Biomed plant, seine Beziehungen zu Meinungsführern in der Gastroenterologie zu vertiefen und über die Zukunft der Krebsprävention zu diskutieren. Neben ColoAlert wird das Unternehmen auch potenzielle zukünftige Diagnoselösungen präsentieren, darunter PancAlert, einen Screening-Test zur Früherkennung von Bauchspeicheldrüsenkrebs.

Mainz Biomed N.V., ein Unternehmen, das sich auf molekulargenetische Diagnoselösungen zur Krebsfrüherkennung spezialisiert hat, wird auf der MEDICA 2025, einer der weltweit führenden Fachmessen für das Gesundheitswesen, vertreten sein. Die Messe findet vom 17. bis 20. November 2025 in Düsseldorf statt und zieht über 5.000 Aussteller aus 70 Ländern sowie rund 80.000 Besucher an. Mainz Biomed wird am Gemeinschaftsstand des Landes Rheinland-Pfalz in Halle 3, E92, präsent sein und sein Hauptprodukt, ColoAlert, vorstellen. Dieser nicht-invasive, stuhlbasierten Screening-Test zur Früherkennung von Darmkrebs zeichnet sich durch hohe Sensitivität und Spezifität aus und wird bereits in Europa vertrieben.

Zusätzlich wird Mainz Biomed an der 38. Jahrestagung der Gastroenterologischen Arbeitsgemeinschaft Rheinland-Pfalz (GARPS) teilnehmen, die vom 14. bis 15. November 2025 in Bad Kreuznach stattfindet. Diese Veranstaltung fördert den Wissensaustausch zwischen Universitäten, Krankenhäusern und der Forschungsgemeinschaft. Mainz Biomed wird die Gelegenheit nutzen, um die Bedeutung der Früherkennung von Darmkrebs zu betonen und potenzielle Kooperationen mit Ärzten zu erkunden.

Das Unternehmen führt derzeit die Machbarkeitsstudie eAArly DETECT 2 durch, um sich auf eine FDA-Zulassung in den USA vorzubereiten. Die zukunftsgerichteten Aussagen des Unternehmens sind jedoch mit Risiken und Unsicherheiten verbunden, die die tatsächlichen Ergebnisse von den Erwartungen abweichen lassen könnten. Dazu zählen unter anderem Änderungen in der Gesetzgebung, die Auswirkungen der COVID-19-Pandemie und andere unvorhergesehene Ereignisse.

Für weitere Informationen über Mainz Biomed und seine Produkte können Interessierte die offizielle Website des Unternehmens besuchen oder den Stand auf der MEDICA 2025 aufsuchen.

