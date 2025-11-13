Rational AG: Kursziel angehoben – Kaufgelegenheit für Investoren?

Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für die Rational AG nach der Veröffentlichung der Zahlen zum dritten Quartal von 1.035 Euro auf 1.050 Euro angehoben und die Einstufung auf "Outperform" belassen. Analyst Philippe Lorrain hebt hervor, dass die Auswirkungen der US-Importzölle auf das Unternehmen nicht so gravierend sind, wie zunächst befürchtet. Rational, ein führender Anbieter von Ausrüstung für Großküchen, profitiert von seiner starken Preissetzungsmacht, was dem Unternehmen hilft, die Herausforderungen im internationalen Handel zu meistern.

Im dritten Quartal 2025 konnte Rational ein Umsatzwachstum von 5 % im Vergleich zum Vorjahr erzielen, was in den ersten neun Monaten des Jahres zu einem Gesamtumsatz von 918,2 Millionen Euro führte. Besonders bemerkenswert ist das währungsbereinigte Wachstum von 7 % im dritten Quartal, das auf eine anhaltend positive Nachfrage hinweist. Die EBIT-Marge lag bei 25,5 %, was den Erwartungen entspricht. Ein leichter Rückgang der Marge ist auf gestiegene operative Kosten zurückzuführen, insbesondere durch den Ausbau des Vertriebs- und Marketingpersonals zur Erschließung neuer Kundenpotenziale. Dies führte dazu, dass das EBIT nur um 3 % auf 234 Millionen Euro und das Ergebnis nach Steuern um 2 % auf 183,1 Millionen Euro wuchs.

Die Rational AG gilt als "Hidden Champion" in ihrer Nische, was ihr ein starkes, nachhaltiges und profitables Wachstum ermöglicht. Der Kurs der Rational-Aktie ist seit dem Hoch im Oktober 2024 um 32 % gefallen, was potenziellen Investoren die Frage aufwirft, ob dies eine Kaufgelegenheit darstellt. Die Kombination aus beschleunigtem Wachstum und soliden Gewinnmargen macht das Unternehmen für langfristige Investoren attraktiv.

Insgesamt zeigt die Analyse von Bernstein Research, dass Rational trotz der Herausforderungen durch die US-Zölle gut positioniert ist, um weiterhin profitabel zu wachsen. Die positive Entwicklung der Geschäftszahlen und die strategischen Maßnahmen zur Kundengewinnung könnten das Unternehmen in eine starke Position für die Zukunft bringen. Anleger sollten die Entwicklungen bei Rational aufmerksam verfolgen, um von den potenziellen Wachstumschancen zu profitieren.

Die Rational Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von 0,00 % und einem Kurs von 661,5EUR auf Lang & Schwarz (13. November 2025, 07:59 Uhr) gehandelt.