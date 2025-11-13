voestalpine AG: Solide Halbjahreszahlen trotz wirtschaftlicher Herausforderungen!

Die voestalpine AG hat eine solide Bilanzstruktur, mit einer Nettofinanzverschuldung von 1,5 Milliarden Euro, was einen Rückgang im Vergleich zum Vorjahr darstellt. Die Gearing Ratio verbesserte sich auf 19,5 %. Die Mitarbeiterzahl sank um 4,1 % auf 49.600, was größtenteils auf den Verkauf des Buderus Edelstahl-Geschäfts und Reorganisationsmaßnahmen im Bereich Automotive Components zurückzuführen ist.

Die voestalpine AG hat am 12. November 2025 ihren Halbjahresfinanzbericht für das Geschäftsjahr 2025/26 veröffentlicht. Der Bericht zeigt, dass das Unternehmen trotz eines herausfordernden wirtschaftlichen Umfelds ein solides Ergebnis erzielt hat. Der Umsatz sank leicht auf 7,6 Milliarden Euro, verglichen mit 8 Milliarden Euro im Vorjahr. Dennoch konnte das EBITDA auf 722 Millionen Euro gesteigert werden, während das EBIT um 2 % auf 345 Millionen Euro anstieg. Das Ergebnis vor Steuern stieg um 12 % auf 278 Millionen Euro, und das Ergebnis nach Steuern legte um 8,6 % auf 199 Millionen Euro zu. Besonders hervorzuheben ist der hohe Free Cashflow von 296 Millionen Euro, der durch erfolgreiche Working Capital-Projekte unterstützt wurde.

Im Hinblick auf die Marktentwicklung zeigt sich eine differenzierte Nachfrage. Während die Bereiche Bau, Maschinenbau und Konsumgüter stagnieren, bleibt die Nachfrage im Bereich Railway Systems und Luftfahrt stark. Die Automobilindustrie zeigt eine gespaltene Entwicklung: Während die Nachfrage nach Komponenten schwach bleibt, ist die Nachfrage nach hochwertigen Stahlblechen stabil. Der Bereich Energie verzeichnete einen Rückgang, während die Steel Division für Pipeline-Projekte weiterhin gute Nachfrage verzeichnet.

Die voestalpine plant, ihre Reorganisationsmaßnahmen fortzusetzen, insbesondere in den Bereichen Automotive Components und High Performance Metals. Zukünftige Projekte, wie das Forschungsprojekt „Hy4Smelt“ zur Reduktion von CO2-Emissionen in der Stahlproduktion, werden ebenfalls vorangetrieben.

Für das zweite Halbjahr 2025/26 erwartet die voestalpine eine Fortsetzung der aktuellen Trends in den Marktsegmenten, mit stabilen Entwicklungen in Maschinenbau, Bau und Konsumgütern. Die Prognose für das EBITDA bleibt unverändert zwischen 1,4 und 1,55 Milliarden Euro, trotz der Herausforderungen durch US-Zollmaßnahmen.

Insgesamt zeigt die voestalpine AG eine starke Leistung in einem schwierigen wirtschaftlichen Umfeld und bleibt optimistisch für die kommenden Monate.

Die voestalpine Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,29 % und einem Kurs von 34,42EUR auf Tradegate (13. November 2025, 08:00 Uhr) gehandelt.