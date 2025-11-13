DAX den dritten Tag im Gewinn

In der letzten technischen Besprechung zum DAX wurde auf eine mögliche Beendigung eines seit dem Rekordniveau vom 9. November aufgestellten Abwärtstrends mit einem Ziel bei 24.350 Punkten hingewiesen, dieses Niveau konnte im gestrigen Handelsverlauf bravourös abgearbeitet werden. Das eröffnet dem DAX auf Sicht der kommenden Tage nun das nötige Potenzial, sogar bis an das bisherige Rekordhoch aus Anfang Oktober bei 24.771 Punkten anzuknüpfen und damit ein neuerliches Long-Engagement einzugehen. Für latente Korrekturbereitschaft könnte jedoch die zu Mittwoch gerissene Kurslücke sorgen, solche Fehlstellen werden häufig zeitnah geschlossen. Plötzlich hat sich das Marktumfeld für weiter steigende Notierungen rund um den Erdball sichtlich aufgehellt, nachdem nun ein zumindest bis Ende Januar funktionierender US-Haushalt aufgestellt wurde. Ein temporärer Rücksetzer unter das gestrige Tagestief von 24.234 Punkten würde dagegen kurzfristige Abgabebereitschaft in den Bereich des 50-Tage-Durchschnitts bei 24.044 Punkten signalisieren. Von da an könnte der DAX dann wieder gen Norden abdrehen und die bisherigen Rekordstände erneut ins Visier nehmen.

DAX bei 24.381 Punkten

VDAX baut wieder in Richtung Norm-Niveau ab, aber noch leicht erhöht

Jahresendrallye schlagartig wahrscheinlicher geworden - Shutdown-Ende sorgt für Kursfantasie US-Shutdown dauert an - Tag 44 RSI: um 66 steigend, (bärisch) - Buy Stochastik: 99 (überverkauft) MACD: 49 - Buy MOM: Das Momentum auf Tagesbasis ins bärische Lager gewechselt Fear& Greed Index auf "Fear" gewechselt Ein weiterer Zinsschritt in den USA in 2025 erwartet - Hoffnung könnte aber zu hoch sein! Anlaufmarken nach oben bei 24.350 / 24.479 / 24.639 und 24.771 Punkten, nach unten bei 23.845 / 23.476 / 23.383 und 23.359 Punkte Punkten. Gaps bei 22.607 / 21.296 / 18.198 / 17.817 / 16.957 und 16.262 Punkten. Big Picture Langfristige Trendverläufe langsam auf wackeligen Füßen - Rallye könnte aber noch zünden! VDAX-New VDAX-New der Deutschen Börse (11. November 2025): Bei 18,17% (ansteigend) (Vortag: 18,95%). Über 17% kaum stärkere Abwärtsbewegung. Zonen: Tiefe Werte unter 17%, Norm 17 bis 27%, Angst und Panik über 27%. (Der VDAX-New zeigt die Volatilität im DAX an. Dreht der VDAX-New von sehr hohen Werten nach unten ab, ist mit steigenden Kursen zu rechnen. Dreht der VDAX-New von sehr tiefen Werten wieder nach oben über 17% ab, ist verstärkt mit fallenden Kursen zu rechnen. Der VDAX-New ist dabei als Indikator für fallende Kurse besser geeignet. Um 12-13% Verlaufshoch wahrscheinlich.) Trading-Strategie _____________________________________________________________________ Turbo LONG-Schein : DY8ULF - AKTIV Einstieg Stop-Buy-Order : 24.135 Punkte Kursziel : 24.350/24.500 Punkte Stopp : 23.940 Punkte Renditechance : 30/45 Prozent Take Profit: 11,68 Euro im Schein Zeithorizont : 3 - 5 Tage _____________________________________________________________________ 1. Stop-Buy-Position über 24.350 Punkten eröffnen, Stopp bei 24.155 Punkten. Kursziele 24.480/24.500 Punkte 2. Stop-Buy-Position über 24.639 Punkten eröffnen, Stopp bei 24.250 Punkten. Kursziele 24.710/24.961 Punkte Anmerkungen: Stopps und Gewinnziele im Insight sind als Orientierungspunkte zu verstehen und hängen maßgeblich vom eigenen Risiko- und Geldmanagement sowie der jeweiligen Entwicklung im Tageshandel ab. Gewinne eigenständig mitnehmen. Maßgeblich für das Erreichen des Kursziels ist das genannte Kursziel im Underlying.

DAX Performance Index (Tageschart in Punkten) Tendenz:

Strategie für steigende Kurse WKN: DY8ULF Typ: Open End Turbo Long akt. Kurs: 11,52 - 11,53 Euro Emittent: DZ Bank Basispreis: 23.254,75 Punkte Basiswert: DAX-Performance-Index KO-Schwelle: 23.254,75 Punkte akt. Kurs Basiswert: 24.381,47 Punkte Laufzeit: Open End Kursziel: 24.479 Punkte Hebel: 21,15 Kurschance: + 15 Prozent http://www.boerse-frankfurt.de

Strategie für fallende Kurse WKN: DY5K7Y Typ: Open End Turbo Short akt. Kurs: 9,09 - 9,10 Euro Emittent: DZ Bank Basispreis: 25.284,76 Punkte Basiswert: DAX-Performance-Index KO-Schwelle: 25.284,76 Punkte akt. Kurs Basiswert: 24.381,47 Punkte Laufzeit: Open End Kursziel: Hebel: 26,91 Kurschance: http://www.boerse-frankfurt.de

Interessenkonflikt

Hinweis auf bestehende Interessenkonflikte nach § 34b Abs. 1 Nr. 2 WpHG:

Wir weisen Sie darauf hin, dass die FSG Financial Services Group oder ein verbundenes Unternehmen aktuell oder in den letzten zwölf Monaten eine entgeltliche Werbungskooperation zur DZ Bank Aktiengesellschaft eingegangen ist.

Der Autor erklärt, dass er bzw. sein Arbeitgeber oder eine mit ihm oder seinem Arbeitgeber verbundene Person im Besitz von Finanzinstrumenten ist, auf die sich die Analyse bezieht, bzw. in den letzten 12 Monaten an der Emission des analysierten Finanzinstruments beteiligt war. Hierdurch besteht die Möglichkeit eines Interessenskonfliktes.



Der Autor versichert weiterhin, dass Analysen unter Beachtung journalistischer Sorgfaltspflichten, insbesondere der Pflicht zur wahrheitsgemäßen Berichterstattung sowie der erforderlichen Sachkenntnis, Sorgfalt und Gewissenhaftigkeit abgefasst werden.

Haftungsausschluss

Der Herausgeber übernimmt keine Gewähr für die Aktualität, Korrektheit, Vollständigkeit oder Qualität der bereitgestellten Informationen. Haftungsansprüche gegen den Herausgeber, welche sich auf Schäden materieller oder ideeller Art beziehen, die durch die Nutzung oder Nichtnutzung der dargebotenen Informationen bzw. durch die Nutzung fehlerhafter und unvollständiger Informationen verursacht wurden, sind grundsätzlich ausgeschlossen. Alle enthaltenen Meinungen und Informationen sollen nicht als Aufforderung verstanden werden, ein Geschäft oder eine Transaktion einzugehen. Auch stellen die vorgestellten Strategien keinesfalls einen Aufruf zur Nachbildung, auch nicht stillschweigend, dar. Vor jedem Geschäft bzw. vor jeder Transaktion sollte geprüft werden, ob sie im Hinblick auf die persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnisse geeignet ist. Wir weisen ausdrücklich noch einmal darauf hin, dass der Handel mit Optionsscheinen oder Zertifikaten mit grundsätzlichen Risiken verbunden ist und der Totalverlust des eingesetzten Kapitals nicht ausgeschlossen werden kann. Alle Angebote sind freibleibend und unverbindlich. Der Nachdruck, die Verwendung der Texte, die Veröffentlichung / Vervielfältigung ist nur mit ausdrücklicher Genehmigung der FSG Financial Services Group GbR gestattet.