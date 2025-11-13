Index stürmt auf Alltimehigh

Nach dem erfolgreichen Sprung des EuroStoxx 50 über das Vorgängerhoch aus Anfang dieses Jahres bei 5.544 Punkten wurde ein zweites mittelfristiges Kursziel aktiviert, diesmal bei 5.932 Zählern und damit dem 138,2 % Fibonacci-Extension-Retracement. Die letzten Tage über waren aber noch von latenter Unsicherheit der Marktteilnehmer geprägt, Auslöser hierfür war der rekordverdächtig lange Shutdown in den USA. Eine temporäre Einigung im US-Haushaltsstreit bis Ende Januar hat aber den Knoten gelöst und den Märkten rund um den Erdball deutlichen Auftrieb verliehen. Ein Investment kann auch vom jetzigen Standpunkt aus erfolgen, ein passender Schein wird gleich im Anschluss vorgestellt. Auf der Unterseite dürfte es erst unter dem 50-Tage-Durchschnitt bei 5.583 Punkten zu signifikanten Rücksetzern in den Bereich von 5.467 Punkten kommen. Aber selbst bei einer derartigen Entwicklung bliebe der seit nunmehr Oktober 2022 andauernde Aufwärtstrend noch intakt.

1. Long-Position auf aktuellem Niveau von 5.7878 Punkten eröffnen , Stopp unter 5.670 Punkten platzieren. Kursziel 5.932 Punkte

Anmerkungen: Stopps und Gewinnziele im Insight sind als Orientierungspunkte zu verstehen und hängen maßgeblich vom eigenen Risiko- und Geldmanagement sowie der jeweiligen Entwicklung im Tageshandel ab.

Gewinne eigenständig mitnehmen.

EuroStoxx 50 Index (Tageschart in Punkten) Tendenz:

Strategie für steigende Kurse WKN: DU3HAK Typ: Open End Turbo Long akt. Kurs: 3,84 - 3,85 Euro Emittent: DZ Bank Basispreis: 5.425,382 Punkte Basiswert: EuroStoxx 50 Index KO-Schwelle: 5.425,382 Punkte akt. Kurs Basiswert: 5.787,32 Punkte Laufzeit: Open End Kursziel: 5.932 Punkte Hebel: 15,09 Kurschance: + 38 Prozent http://www.boerse-frankfurt.de

Strategie für fallende Kurse WKN: DU3X2D Typ: Open End Turbo Short akt. Kurs: 4,26 - 4,27 Euro Emittent: DZ Bank Basispreis: 6.211,323 Punkte Basiswert: EuroStoxx 50 Index KO-Schwelle: 6.211,323 Punkte akt. Kurs Basiswert: 5.787,32 Punkte Laufzeit: Open End Kursziel: Hebel: 13,58 Kurschance: http://www.boerse-frankfurt.de

