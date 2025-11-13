Kurssprung nach Q-Zahlen

Aktuell nimmt Jenoptik das kleinere Doppelhoch aus Ende Oktober bei 20,90 Euro ins Visier und könnte bei einem erfolgreichen Durchbruch auch gleich noch die Hürde von 20,70 Euro aus den letzten Monaten im Erfolgsfall knacken und damit die zweite Kaufwelle ausgehend von dem Verlaufstief bei 14,36 Euro auslösen. In den nächsten Tagen und Wochen würde ein weiterer Kursanstieg an das aktuelle Jahreshoch von 24,70 Euro sehr wahrscheinlich werden, im Zuge dessen könnte sogar der seit Anfang 2022 andauernde Abwärtstrend um 25,50 Euro einem Test unterzogen werden. Zudem gelang es durch den gestrigen Kurssprung mit einem Mal, auch die beiden gleitenden Durchschnitte EMA 50/200 auf Tagesbasis erfolgreich zu überwinden und dadurch wichtige Hürden aus dem Weg zu räumen. Auf der Unterseite sollte es erst unter dem 200-Tage-Durchschnitt bei 19,62 Euro zu einem temporären Rücksetzer in den Bereich des EMA 50 bei 18,86 Euro kommen, wodurch die zu Mittwoch gerissene Kurslücke ins Visier geraten würde. Solche Abschläge würden sich im Falle rückläufiger Notierungen bestens als Einstiegsgelegenheit für ein späteres Long-Investment anbieten.

1. Long-Chance ab 21,00 Euro , Stopp unter 18,60 Euro platzieren. Kursziele 24,70/25,50 Euro

Anmerkungen: Stopps und Gewinnziele im Insight sind als Orientierungspunkte zu verstehen und hängen maßgeblich vom eigenen Risiko- und Geldmanagement sowie der jeweiligen Entwicklung im Tageshandel ab.

Gewinne eigenständig mitnehmen.

Jenoptik AG (Tageschart in Euro) Tendenz:

Strategie für steigende Kurse WKN: DU3YE4 Typ: Open End Turbo Long akt. Kurs: 3,02 - 3,41 Euro Emittent: DZ Bank Basispreis: 17,7034 Euro Basiswert: Jenoptik AG KO-Schwelle: 17,7034 Euro akt. Kurs Basiswert: 21,04 Euro Laufzeit: Open End Kursziel: 24,70 Euro Hebel: 6,08 Kurschance: + 95 Prozent http://www.boerse-frankfurt.de

Strategie für fallende Kurse WKN: DU0WPX Typ: Open End Turbo Short akt. Kurs: 3,22 - 3,60 Euro Emittent: DZ Bank Basispreis: 24,1116 Euro Basiswert: Jenoptik AG KO-Schwelle: 24,1116 Euro akt. Kurs Basiswert: 21,04 Euro Laufzeit: Open End Kursziel: Hebel: 5,80 Kurschance: http://www.boerse-frankfurt.de

