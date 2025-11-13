10%-Schwelle erreicht: LMR-Fonds investieren strategisch in Accentro AG

Die LMR CCSA Fund Limited, ansässig auf den Kaimaninseln, informierte darüber, dass ihre Investition strategischen Zielen dient. Der Meldepflichtige plant in den nächsten zwölf Monaten keine weiteren Stimmrechte zu erwerben und strebt keine Einflussnahme auf die Besetzung von Verwaltungs-, Leitungs- und Aufsichtsorganen der Accentro Real Estate AG an. Zudem beabsichtigt die Gesellschaft keine wesentlichen Änderungen in der Kapitalstruktur, insbesondere hinsichtlich des Verhältnisses von Eigen- und Fremdfinanzierung sowie der Dividendenpolitik. Die Finanzierung des Erwerbs der Stimmrechte erfolgt vollständig aus Eigenmitteln.

Am 12. November 2025 veröffentlichte die Accentro Real Estate AG eine Stimmrechtsmitteilung gemäß § 40 Abs. 1 WpHG, die auf die Erreichung oder Überschreitung der 10%-Schwelle durch die LMR CCSA Fund Limited, die LMR Partners Management Limited und die LMR Multi-Strategy Fund Limited hinweist. Diese Mitteilungen wurden im Rahmen der gesetzlichen Meldepflichten über den EQS News-Service verbreitet.

Ähnlich äußerte sich die LMR Partners Management Limited, die ebenfalls am 12. November 2025 eine Mitteilung über die Erreichung der 10%-Schwelle veröffentlichte. Auch hier wird betont, dass keine weiteren Stimmrechte innerhalb des nächsten Jahres angestrebt werden und keine Einflussnahme auf die Unternehmensführung geplant ist. Die Herkunft der Mittel für den Erwerb der Stimmrechte besteht ebenfalls zu 100% aus Eigenmitteln.

Die LMR Multi-Strategy Fund Limited gab in ihrer Mitteilung die gleichen Informationen bekannt, was die strategische Ausrichtung und die Finanzierung betrifft. Diese konsistenten Aussagen der drei Fonds deuten darauf hin, dass die Investoren eine passive Rolle einnehmen und nicht beabsichtigen, aktiv in die Unternehmensführung einzugreifen.

Die Accentro Real Estate AG, mit Sitz in Berlin, ist ein Unternehmen, das sich auf die Entwicklung und Verwaltung von Immobilien spezialisiert hat. Die aktuellen Meldungen könnten auf ein wachsendes Interesse an der Gesellschaft hinweisen, jedoch ohne die Absicht, die Unternehmenspolitik oder -struktur signifikant zu beeinflussen.

Insgesamt zeigen die Mitteilungen, dass die genannten Fonds eine strategische Investition in die Accentro Real Estate AG tätigen, jedoch keine kurzfristigen Veränderungen in der Unternehmensführung oder der Kapitalstruktur anstreben. Dies könnte sowohl für bestehende als auch potenzielle Investoren von Interesse sein, da es auf Stabilität und langfristige Planung hindeutet.

Die Accentro Real Estate Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von 0,00 % und einem Kurs von 150EUR auf Stuttgart (12. November 2025, 16:23 Uhr) gehandelt.