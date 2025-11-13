SMA Solar: Umsatzwachstum trotz Verlust – Ein Blick auf die Zahlen 2025!

Das EBITDA, das auch Einmaleffekte berücksichtigt, fiel mit –16,9 Millionen Euro negativ aus, nach einem positiven Wert von 83,5 Millionen Euro im Vorjahr. Die EBITDA-Marge betrug –1,5 Prozent. Die Gründe für diesen Rückgang sind unter anderem der gesunkene Absatz in der Division „Home & Business Solutions“ sowie hohe Einmalaufwendungen, die sich aus Wertminderungen und Rückstellungen ergaben. Das EBIT lag bei –123,2 Millionen Euro, was einer EBIT-Marge von –10,9 Prozent entspricht.

Die SMA Solar Technology AG hat in ihrem Neunmonatsbericht für 2025 ein Umsatzwachstum von 7 Prozent im Vergleich zum Vorjahr verzeichnet. Der Konzernumsatz betrug 1.134,7 Millionen Euro, gegenüber 1.059,7 Millionen Euro im gleichen Zeitraum 2024. Die Division „Large Scale & Project Solutions“ konnte ihren Umsatz um 24,8 Prozent auf 953,4 Millionen Euro steigern, während die „Home & Business Solutions“ aufgrund schwacher Nachfrage und starkem Wettbewerbsdruck einen Rückgang von 38,7 Prozent auf 181,3 Millionen Euro hinnehmen musste.

Trotz der Herausforderungen in der Division „Home & Business Solutions“ konnte die Division „Large Scale & Project Solutions“ ihre Profitabilität steigern und ein EBIT von 199,7 Millionen Euro erzielen. Der Auftragsbestand zum 30. September 2025 betrug 1,3 Milliarden Euro, was einen Rückgang im Vergleich zum Vorjahr darstellt.

Der Vorstand hat die angepasste Prognose für das Geschäftsjahr 2025 bestätigt, die einen Umsatz zwischen 1.450 und 1.500 Millionen Euro sowie ein EBITDA von –80 bis –30 Millionen Euro vorsieht. Der Verlust des Konzerns belief sich auf 144,5 Millionen Euro, im Vergleich zu einem Gewinn von 34,7 Millionen Euro im Vorjahr. Der Verlust je Aktie betrug –4,16 Euro.

Die SMA-Gruppe hat zudem ihre Effizienz durch ein Restrukturierungsprogramm verbessert, was zu einem signifikanten Anstieg des Free Cash Flow auf 114,5 Millionen Euro führte. Die Nettoliquidität lag bei 180,4 Millionen Euro, was eine deutliche Verbesserung im Vergleich zum Jahresende 2024 darstellt.

Insgesamt zeigt der Bericht, dass SMA Solar trotz der Herausforderungen in bestimmten Marktsegmenten Fortschritte macht und sich auf wachstumsstarke Zukunftsfelder konzentriert.

