Semperit AG: Starkes Q3 2025 trotz Marktherausforderungen – Optimistische Aussichten!

CEO Manfred Stanek betonte, dass die Erholung der Auftragslage zur positiven Ergebnisentwicklung im dritten Quartal beigetragen hat. Durch Effizienzsteigerungsmaßnahmen wird die jährliche Kostenbasis um weitere 10 Millionen Euro entlastet. Trotz der anhaltenden Herausforderungen im Markt sieht sich Semperit gut aufgestellt, um von einer möglichen Markterholung zu profitieren.

Die Semperit AG Holding hat im dritten Quartal 2025 eine positive Entwicklung ihrer finanziellen Kennzahlen verzeichnet, trotz eines herausfordernden Marktumfelds. Das EBITDA stieg auf 21,3 Millionen Euro, verglichen mit 19,6 Millionen Euro im zweiten Quartal und 11,1 Millionen Euro im ersten Quartal 2025. Der Umsatz der ersten drei Quartale betrug 483,4 Millionen Euro, was einem Rückgang von 4,6 % im Vergleich zum Vorjahr entspricht. Das EBITDA für diesen Zeitraum belief sich auf 52,0 Millionen Euro, was einem Rückgang von 18,6 % entspricht.

Der Free Cashflow blieb mit 22,3 Millionen Euro stabil, während die Eigenkapitalquote bei 47,0 % lag. Die Nettofinanzverschuldung betrug 112,5 Millionen Euro, was einem Verschuldungsgrad von 1,5x im Verhältnis zum EBITDA entspricht. Die Liquiditätsreserven beliefen sich auf 86,6 Millionen Euro, nachdem ein Schuldscheindarlehen über 31 Millionen Euro zurückgeführt wurde.

Für das Geschäftsjahr 2025 wird ein operatives EBITDA von rund 78 Millionen Euro erwartet, was eine Anpassung der vorherigen Prognose darstellt. Die Kosten für das Digitalisierungsprojekt oneERP werden auf etwa 5 Millionen Euro geschätzt.

Die Semperit-Gruppe, die sich auf Industriekunden konzentriert, erzielte in den ersten drei Quartalen 2025 einen Umsatz von 483,4 Millionen Euro. Die Division Semperit Industrial Applications (SIA) erzielte einen Umsatz von 201,2 Millionen Euro, während die Division Semperit Engineered Applications (SEA) 282,2 Millionen Euro erwirtschaftete. Beide Divisionen verzeichneten Rückgänge im EBITDA, wobei die SIA-Division eine EBITDA-Marge von 18,7 % und die SEA-Division eine von 9,3 % aufwies.

Insgesamt zeigt die Semperit AG Holding eine robuste finanzielle Basis und eine positive Dynamik, die auf Effizienzsteigerungen und eine sich erholende Auftragslage zurückzuführen ist. Die Aussichten für das kommende Jahr sind optimistisch, trotz der anhaltenden Herausforderungen im Markt.

Die Semperit Holding Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,16 % und einem Kurs von 12,82EUR auf Tradegate (12. November 2025, 22:26 Uhr) gehandelt.