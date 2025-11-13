Viscom SE trotzt Herausforderungen: Jahresprognose bestätigt!

Viscom SE verzeichnete im Auftragseingang einen Anstieg um 8,8 % auf 63.205 T€ im Vergleich zum Vorjahr (58.076 T€).

Der Auftragsbestand stieg um 10,6 % auf 26.374 T€ (Vorjahr: 23.843 T€).

Der Umsatz fiel um 10,2 % auf 56.751 T€ (Vorjahr: 63.185 T€), während das EBIT bei -1.769 T€ lag (Vorjahr: -5.911 T€).

Die EBIT-Marge verbesserte sich auf -3,1 % (Vorjahr: -9,4 %), das Periodenergebnis betrug -2.309 T€ (Vorjahr: -4.953 T€).

In der Region Europa bleibt die Investitionsbereitschaft der Elektronikzulieferer, insbesondere im Automotive-Bereich, zurückhaltend, während in Asien ein Wachstum, insbesondere in China und Indien, verzeichnet wird.

Viscom erwartet für das Schlussquartal 2025 ein starkes Geschäft und hält an der Jahresprognose fest, mit einem Zielumsatz von 80 bis 90 Mio. € und einer EBIT-Marge zwischen 2 und 5 %.

Der nächste wichtige Termin, Veröffentlichung Konzern-Quartalsfinanzbericht 9M/2025, bei Viscom ist am 13.11.2025.

Der Kurs von Viscom lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 4,6600EUR und hat sich im Vergleich zum Vortag nicht verändert.

32 Minuten nach Veröffentlichung des Artikels lag der Kurs bei 4,6000EUR das entspricht einem Minus von -1,29 % seit der Veröffentlichung.





