CMA CGM investiert 20% in Eurogate: Stärkung für den Hamburger Hafen!

Thomas Eckelmann, CEO von Eurokai, und sein Sohn Tom Eckelmann, Co-Vorsitzender der Gruppengeschäftsführung von Eurogate, betonten, dass dieser Schritt bereits seit längerem vorbereitet wird. Die langjährige Freundschaft zur CMA CGM-Eignerfamilie von Rodolphe Saadé habe den Dialog über eine engere Partnerschaft seit 2023 gefördert. Mit der Unterzeichnung der Projekt- und Mietverträge für die Westerweiterung am 4. Juli 2023 sei zudem eine langfristige Planungssicherheit für den Standort Hamburg geschaffen worden.

Die französische Reederei CMA CGM plant, sich mit 20 Prozent am Eurogate-Terminal im Hamburger Hafen zu beteiligen. Dies wurde in einer gemeinsamen Mitteilung von CMA CGM und Eurogate bekannt gegeben, nachdem ein Rahmenvertrag unterzeichnet wurde. Die strategische Partnerschaft sieht vor, dass CMA CGM die Westerweiterung des Eurogate-Terminals am Waltershofer Hafen maßgeblich mitfinanziert. Aktuell befinden sich weitere Details und rechtsverbindliche Verträge in Verhandlung, die noch von den zuständigen Gremien und Behörden genehmigt werden müssen.

CMA CGM ist die drittgrößte Reederei der Welt, hinter der Schweizer MSC, die 2024 ebenfalls in den Hamburger Hafenlogistiker HHLA eingestiegen ist. Die HHLA betreibt Containerterminals in Hamburg und im europäischen Ausland und hat in den ersten neun Monaten 2025 trotz eines herausfordernden wirtschaftlichen Umfelds einen Umsatz- und Erlöszuwachs verzeichnet. Die Umsatzerlöse stiegen um 12,5 Prozent auf 1,331 Milliarden Euro, während das Betriebsergebnis (EBIT) um 25,7 Prozent auf 117,1 Millionen Euro zulegte.

Die Containerumschlagmenge an den Terminals der HHLA erhöhte sich um 6,7 Prozent auf 4,798 Millionen TEU. Insbesondere die Verkehre mit Fernost, Südamerika und Afrika verzeichneten einen Anstieg, während die Mengen aus Nordamerika und dem Mittleren Osten rückläufig waren. Die HHLA plant, ihre Position als verlässlicher Partner in der Branche weiter auszubauen, auch wenn das wirtschaftliche Umfeld unsicher bleibt.

Insgesamt wird die Partnerschaft zwischen CMA CGM und Eurogate als bedeutender Schritt für die Entwicklung des Hamburger Hafens angesehen, der durch die geplante Westerweiterung und die damit verbundenen Investitionen gestärkt werden soll.

Die Hamburger Hafen und Logistik Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von 0,00 % und einem Kurs von 21,10EUR auf Tradegate (12. November 2025, 22:26 Uhr) gehandelt.