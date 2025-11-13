CANCOM SE: Starkes Q3.25-Wachstum, Prognose 2025 bestätigt!

CANCOM SE verzeichnet im dritten Quartal 2025 ein leichtes Umsatzwachstum auf 423,9 Mio. € im Vergleich zu 422,6 Mio. € im Vorjahr.

Das EBITDA verbessert sich deutlich gegenüber dem zweiten Quartal 2025 auf 27,1 Mio. €, bleibt jedoch unter dem Vorjahreswert von 31,0 Mio. €.

Der operative Cashflow zeigt eine übliche Saisonalität und liegt bei -12,6 Mio. € im dritten Quartal 2025, verglichen mit -10,1 Mio. € im Vorjahr.

Der Vorstand bestätigt die Prognose für das Geschäftsjahr 2025 mit einem erwarteten Umsatz von 1.650 bis 1.750 Mio. € und einem EBITDA von 100 bis 110 Mio. €.

Das Geschäftssegment „International“ zeigt im dritten Quartal 2025 eine stabile Entwicklung mit einem Umsatz von 143,9 Mio. € und einem EBITDA von 13,8 Mio. €.

CANCOM SE ist ein führender Digital Business Provider mit über 5.600 Mitarbeitern und einem umfassenden Portfolio an IT- und Business-Lösungen, notiert im TecDAX und SDAX.

Der nächste wichtige Termin, Zwischenmitteilung zum 30. September 2025, bei CANCOM SE ist am 13.11.2025.

Der Kurs von CANCOM SE lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 24,450EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit +1,03 % im Plus.

15 Minuten nach Veröffentlichung des Artikels lag der Kurs bei 24,100EUR das entspricht einem Minus von -1,43 % seit der Veröffentlichung.

Der Index SDAX stand zu diesem Zeitpunkt bei 16.231,27PKT (+0,26 %).





