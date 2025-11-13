JOST Werke: Starkes Wachstum trotzt allen Markt-Herausforderungen!

JOST Werke SE verzeichnete im 3. Quartal 2025 ein Umsatzwachstum von 56 % auf 383 Mio. EUR, unterstützt durch M&A und organisches Wachstum.

Das bereinigte EBIT stieg um 40 % auf 37 Mio. EUR, mit einer EBIT-Marge von 9,7 %.

Der Free Cashflow erhöhte sich deutlich auf 56 Mio. EUR, und die Leverage-Ratio verbesserte sich auf 2,44x.

In EMEA stieg der Umsatz um 40,6 % auf 181,9 Mio. EUR, in AMERICAS um 38,5 % auf 106,6 Mio. EUR, und in APAC mehr als verdoppelte sich der Umsatz auf 94,6 Mio. EUR.

Das bereinigte Ergebnis nach Steuern stieg um 18,9 % auf 17,3 Mio. EUR, während das Eigenkapital aufgrund von Währungseffekten und Dividenden um 52,4 Mio. EUR sank.

Der Ausblick für das Geschäftsjahr 2025 wurde bestätigt, mit einem erwarteten Umsatzwachstum von 40 % bis 50 % und einem bereinigten EBIT-Wachstum von 23 % bis 28 %.

Der nächste wichtige Termin, Veröffentlichung Zwischenbericht Q3 2025; Analysten- und Investorenkonferenz Q3 2025, bei JOST Werke ist am 13.11.2025.

Der Kurs von JOST Werke lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 49,45EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit +0,71 % im Plus.

8 Minuten nach Veröffentlichung des Artikels lag der Kurs bei 49,70EUR das entspricht einem Plus von +0,51 % seit der Veröffentlichung.

Der Index SDAX stand zu diesem Zeitpunkt bei 16.234,76PKT (+0,28 %).





