OHB SE: Enthüllung der Q3 2025 Finanzergebnisse
OHB SE zeigt im Q3 2025 mit einem EBITDA-Plus von 12 % und einem Auftragswachstum von 47 % beeindruckende Stärke und strategische Weitsicht.
Foto: adobe.stock.com
- Bereinigtes EBITDA von OHB SE stieg im Q3 2025 um 12 % auf EUR 80,9 Mio. im Vergleich zum Vorjahr.
- Der Auftragsbestand wuchs um 47 % auf EUR 3.117 Mio. im Vergleich zum Vorjahr.
- Die Gesamtleistung des OHB-Konzerns erhöhte sich in den ersten neun Monaten 2025 um 21 % auf EUR 863,5 Mio.
- Die Eigenkapitalquote sank von 30,5 % am 31. Dezember 2024 auf 28,2 % am 30. September 2025.
- OHB SE übernahm weitere 30 % der Anteile an der MT Aerospace AG und ist nun deren einzige Gesellschafterin.
- Für das Geschäftsjahr 2025 wird eine konsolidierte Gesamtleistung von rund EUR 1.200 Mio. erwartet, mit einer EBITDA-Marge von rund 9 % und einer EBIT-Marge von rund 6 %.
Der nächste wichtige Termin, Veröffentlichung Quartalsmitteilung (Stichtag Q3), bei OHB ist am 13.11.2025.
Der Kurs von OHB lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 110,50EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit +1,38 % im Plus.
-3,57 %
+11,67 %
-9,76 %
+63,24 %
+142,89 %
+260,98 %
+181,01 %
+462,05 %
+1.014,55 %
