PNE AG: Starkes Quartalsergebnis - Erfolgreiches Jahr in Sicht!
PNE AG trotzt schwachen Windverhältnissen und glänzt mit erfolgreichen Projektverkäufen und neuen Genehmigungen im Bereich erneuerbare Energien.
Foto: PNE AG
- Erste Projektverkäufe im dritten Quartal 2025 erfolgreich abgeschlossen, mit neuen Genehmigungen für Windenergie- und PV-Projekte von insgesamt 510 MW.
- PNE AG verzeichnete in den ersten neun Monaten 2025 eine gestiegene Gesamtleistung von 263,7 Mio. Euro, Umsatzerlöse von 142,2 Mio. Euro und ein EBITDA von 26,6 Mio. Euro.
- Trotz schwacher Windverhältnisse im ersten Quartal 2025 bleibt das Jahr insgesamt ein schwaches Windjahr, was die Stromproduktion und das Segmentergebnis beeinflusst.
- Die Projektpipeline der PNE-Gruppe verringerte sich leicht von 18,9 GW auf 18,6 GW, mit positiven Entwicklungen in Deutschland, Frankreich, Polen und Italien.
- In den ersten neun Monaten 2025 wurden Projekte mit einer Gesamtleistung von rund 302 MW verkauft, darunter Windparks in Frankreich, Deutschland und Panama.
- Die PNE-Gruppe erwartet für das Geschäftsjahr 2025 ein positives EBITDA zwischen 70 und 110 Mio. Euro und sieht sich gut aufgestellt für weitere Erfolge.
Der nächste wichtige Termin, Veröffentlichung Quartalsmitteilung (Stichtag Q3), bei PNE ist am 13.11.2025.
Der Kurs von PNE lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 10,270EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit +0,39 % im Plus.
Der Index SDAX stand zu diesem Zeitpunkt bei 16.233,71PKT (+0,28 %).
