Buffett-Indikator knallt über Dotcom-Niveau! Kommt jetzt der große KI-Crash?

Der nach dem Star-Investor benannte Buffett-Indikator gilt weltweit als einer der bekanntesten Gradmesser für die Bewertung ganzer Aktienmärkte. Er trägt offiziell den Namen Market-Cap-to-GDP-Ratio, da er die gesamte Marktkapitalisierung eines Landes ins Verhältnis zu seiner jährlichen Wirtschaftsleistung setzt. Das Ergebnis zeigt auf einen Blick, wie stark sich die Börsenwerte von der realen Wirtschaft entfernt haben und ob ein Markt im historischen Vergleich günstig, fair bewertet oder überbewertet ist.

Der legendäre Warren-Buffett-Indikator, der das Verhältnis zwischen dem Marktwert aller US-Aktien und der Wirtschaftsleistung der Vereinigten Staaten misst, hat ein historisches Allzeithoch erreicht und schürt damit neue Crash-Spekulationen. Der Index, der als besonders aussagekräftiger Gradmesser für Überbewertungen am Aktienmarkt gilt, sprang zuletzt auf rund 224 Prozent und liegt damit weit über allen bekannten Extremständen der vergangenen Jahrzehnte.

Der Ansatz dahinter: Wenn sich der Börsenwert der Unternehmen deutlich schneller aufbläht als die reale Wirtschaft wächst, steigt das Risiko, dass Aktien von spekulativen Erwartungen getrieben sind. Bereits vor rund 25 Jahren wies Warren Buffett darauf hin, dass ein Verhältnis von 200 Prozent brandgefährlich werden könne. Zwar relativierte der Starinvestor später, es gebe keinen einzigen perfekten Bewertungsmaßstab, doch der Indikator bleibt bis heute eng mit seinem Namen verknüpft.

Ein Blick auf die gängigen Bewertungsstufen des Buffett-Indikators verdeutlicht das extrem hohe aktuelle Niveau. Als grobe Orientierung gelten: Werte unter 86 Prozent sind deutlich unterbewertet, Werte bis 111 Prozent sind moderat unterbewertet und Werte bis 135 Prozent sind fair bewertet. Zwischen 135 und 160 Prozent spricht man von einer moderaten Überbewertung. Alles jenseits von 160 Prozent gilt als massiv überteuert.

Brisant: Selbst zur Zeit der Dotcom-Blase um das Jahr 1999 kletterte der Wert "nur" auf knapp 140 Prozent. Auch vor der Finanzkrise 2007 blieb das Verhältnis deutlich darunter. Der aktuelle Stand ist dagegen ohne historisches Vorbild und fällt in eine Phase, in der die Kurse der großen KI-Profiteure wie Nvidia, Microsoft oder Alphabet die gesamte Marktkapitalisierung der USA nach oben ziehen.

Für Marktstrategen verdichten sich die Warnsignale. So kommt die britische Großbank Barclays zu dem Schluss, dass das gegenwärtige Verhältnis klar auf eine Überbewertung hindeutet und die Gefahr einer Blasenbildung zunimmt.

Autor: Ferdinand Hammer, wallstreetONLINE Redaktion



