Renks Auftragsbestand entspricht jetzt dem Fünffachen des Jahresumsatzes

Auch die Profitabilität zog deutlich an. Das bereinigte EBIT erhöhte sich um 25,5 Prozent auf 141 Millionen Euro, die Marge stieg von 14,4 Prozent auf 15,2 Prozent. Unter dem Strich verbesserte sich der Gewinn von 7 Millionen Euro im Vorjahr auf 55 Millionen Euro. Renk bestätigt daher seine Prognose für 2025: Der Konzern peilt weiterhin einen Umsatz von über 1,3 Milliarden Euro und ein bereinigtes operatives Ergebnis zwischen 210 und 235 Millionen Euro an.

Der Panzergetriebe-Spezialist Renk bleibt im Sog des weltweiten Aufrüstungszyklus klar auf Wachstumskurs. In den ersten neun Monaten des Jahres stieg der Umsatz um 19,2 Prozent auf 928 Millionen Euro, getragen vom anhaltend starken Verteidigungsgeschäft. Die Sparte erzielte 690 Millionen Euro Umsatz, rund ein Viertel mehr als im Vorjahr, und steht damit für knapp drei Viertel des gesamten Konzernvolumens. "Haupttreiber war erneut das Verteidigungsgeschäft", erklärte das Unternehmen.

Der Auftragseingang zog im Berichtszeitraum um 45 Prozent auf 1,25 Milliarden Euro an – ein neuer Rekordwert. Der Auftragsbestand erreichte mit 6,4 Milliarden Euro eine historische Bestmarke und entspricht mittlerweile dem Fünffachen der aktuellen Jahresumsätze. Konzernchef Alexander Sagel sprach von einer „nach wie vor hohen Nachfrage des Defense-Sektors“ und unterstrich mit der firmeninternen Formel: "Der Renk liefert." Auch CFO Anja Mänz-Siebje verwies auf die ungewöhnlich hohe Visibilität für die kommenden Jahre.

Das Segment Vehicle Mobility Solutions – zuständig für Antriebe von Leopard- und Bradley-Fahrzeugen – blieb der zentrale Wachstumsmotor. Die Sparte steigerte den Auftragseingang um 65 Prozent auf 904 Millionen Euro und den Umsatz um rund 25 Prozent auf 579 Millionen Euro. Das bereinigte EBIT sprang um 36 Prozent auf 105 Millionen Euro, die Marge kletterte auf 18,1 Prozent.

Im Bereich Marine & Industry legte der Umsatz um 15,5 Prozent auf 268 Millionen Euro zu, getragen vor allem vom Aftermarket-Geschäft. Das bereinigte Segment-EBIT stieg um rund 35 Prozent auf 31 Millionen Euro. Dagegen litt das Gleitlagersegment unter dem schwächeren konjunkturellen Umfeld: Der Auftragseingang fiel um 9,4 Prozent, die Marge sank von 17,6 Prozent auf 16,1 Prozent.

Renk geht damit gestärkt in die nächsten Quartale. Am 20. November will der Vorstand auf dem Capital Markets Day die mittelfristige Strategie bis 2030 aktualisieren. Die Renk-Aktie steigt am Donnerstag nach Vorlage der Zahlen über 5,5 Prozent.

Autorin: Gina Moesing, wallstreetONLINE Redaktion

Die RENK Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +3,46 % und einem Kurs von 65,20EUR auf Tradegate (13. November 2025, 09:30 Uhr) gehandelt.





