CEOs fordern Maßnahmen für starke Wirtschaft, Klimaschutz und Resilienz

Berlin (ots) - Während heute im brasilianischen Belém die 30. Weltklimakonferenz

stattfindet, haben zahlreiche CEOs und Vorstände führender deutscher Unternehmen

auf Initiative der Stiftung KlimaWirtschaft einen 12-Punkte-Appell an die

deutsche Bundesregierung (https://klimawirtschaft.org/wp-content/uploads/2025/11

/2511_SKW_CEO_Appell_Wirtschaft_Klima_Resilienz.pdf) gerichtet. Die CEOs - alle

von Förderunternehmen der Stiftung KlimaWirtschaft - appellieren, Wirtschaft und

Klimaschutz in Einklang zu bringen. Das erklärte Ziel der Unternehmen ist es,

die Wirtschaft zukunftsfähig aufzustellen, die internationale

Wettbewerbsfähigkeit zu stärken und in Klimatechnologien zu investieren.



Nach Ansicht der Stiftung KlimaWirtschaft gerät der Klimaschutz in der laufenden

Debatte immer mehr unter Druck und wird zum Sündenbock für die wirtschaftliche

Misere gemacht. Die eigentliche Ursache liege jedoch in den nicht gelösten

Strukturproblemen, wie hohen Energiepreisen und Lohnkosten, überbordender

Regulatorik und schlechten Investitionsbedingungen.





