CEOs fordern Maßnahmen für starke Wirtschaft, Klimaschutz und Resilienz
Berlin (ots) - Während heute im brasilianischen Belém die 30. Weltklimakonferenz
stattfindet, haben zahlreiche CEOs und Vorstände führender deutscher Unternehmen
auf Initiative der Stiftung KlimaWirtschaft einen 12-Punkte-Appell an die
deutsche Bundesregierung (https://klimawirtschaft.org/wp-content/uploads/2025/11
/2511_SKW_CEO_Appell_Wirtschaft_Klima_Resilienz.pdf) gerichtet. Die CEOs - alle
von Förderunternehmen der Stiftung KlimaWirtschaft - appellieren, Wirtschaft und
Klimaschutz in Einklang zu bringen. Das erklärte Ziel der Unternehmen ist es,
die Wirtschaft zukunftsfähig aufzustellen, die internationale
Wettbewerbsfähigkeit zu stärken und in Klimatechnologien zu investieren.
Nach Ansicht der Stiftung KlimaWirtschaft gerät der Klimaschutz in der laufenden
Debatte immer mehr unter Druck und wird zum Sündenbock für die wirtschaftliche
Misere gemacht. Die eigentliche Ursache liege jedoch in den nicht gelösten
Strukturproblemen, wie hohen Energiepreisen und Lohnkosten, überbordender
Regulatorik und schlechten Investitionsbedingungen.
stattfindet, haben zahlreiche CEOs und Vorstände führender deutscher Unternehmen
auf Initiative der Stiftung KlimaWirtschaft einen 12-Punkte-Appell an die
deutsche Bundesregierung (https://klimawirtschaft.org/wp-content/uploads/2025/11
/2511_SKW_CEO_Appell_Wirtschaft_Klima_Resilienz.pdf) gerichtet. Die CEOs - alle
von Förderunternehmen der Stiftung KlimaWirtschaft - appellieren, Wirtschaft und
Klimaschutz in Einklang zu bringen. Das erklärte Ziel der Unternehmen ist es,
die Wirtschaft zukunftsfähig aufzustellen, die internationale
Wettbewerbsfähigkeit zu stärken und in Klimatechnologien zu investieren.
Nach Ansicht der Stiftung KlimaWirtschaft gerät der Klimaschutz in der laufenden
Debatte immer mehr unter Druck und wird zum Sündenbock für die wirtschaftliche
Misere gemacht. Die eigentliche Ursache liege jedoch in den nicht gelösten
Strukturproblemen, wie hohen Energiepreisen und Lohnkosten, überbordender
Regulatorik und schlechten Investitionsbedingungen.
Anzeige
Präsentiert von
"Seit dem Regierungswechsel im Frühjahr 2025 wartet die deutsche Wirtschaft auf
einen Aufschwung. Der angekündigte Herbst der Reformen ist bislang ausgeblieben,
die strukturellen Probleme des Wirtschaftsstandorts sind weiterhin ungelöst",
sagt Sabine Nallinger, Vorständin der Stiftung KlimaWirtschaft. "Viele
Unternehmen in Deutschland haben sich längst auf den Weg in die Klimaneutralität
gemacht und hohe Summen investiert. Umzukehren ist deshalb keine Option.
Vielmehr eilen uns andere Länder wie China beim Aufbau klimaneutraler
Technologien davon und chinesische Unternehmen sehen uns nicht einmal mehr im
Rückspiegel."
Nallinger betont, dass die Wirtschaft bereitsteht, weiter Verantwortung zu
übernehmen, in den Wirtschaftsstandort Deutschland zu investieren und mit der
Politik gemeinsam Lösungen zu gestalten. In der aktuellen Lage bestehe aber die
Gefahr, dass Vorreiter der Transformation am Ende für ihr Engagement und ihre
Investitionen bestraft würden. Dieses Phänomen hat in der Wirtschaft bereits
einen Namen: First Mover Disadvantage. "Die Unternehmen benötigen jetzt dringend
verlässliche Rahmenbedingungen, die über mehrere Legislaturperioden hinweg
Bestand haben", so Nallinger.
Klimaschutz rechne sich volkswirtschaftlich längst. Nach Auffassung der Stiftung
KlimaWirtschaft muss es daher die Aufgabe der Politik sein, die
Rahmenbedingungen so zu setzen, dass sich die Transformation für Unternehmen
lohnt und zum Geschäftsmodell wird.
Die Unterzeichner:innen des Appells (https://klimawirtschaft.org/wp-content/uplo
ads/2025/11/2511_SKW_CEO_Appell_Wirtschaft_Klima_Resilienz.pdf) sind:
- Swen Gallina , Sprecher des Verwaltungsrats, ALDI SÜD
- Dr. Frank May , CEO, Alterric GmbH
- Mike Kammann , Vorstandsvorsitzender, Bausparkasse Schwäbisch Hall AG
- Lutz Diederichs , CEO, BNP Paribas S.A. Niederlassung Deutschland
- Martin Krutz , Geschäftsführer, DAIKIN Airconditioning Germany GmbH
- Gülnaz Atila , Vorsitzende der Geschäftsführung, DEUTSCHE ROCKWOOL GmbH & Co.
KG
- Aysel Osmanoglu , Vorstandssprecherin, GLS Gemeinschaftsbank eG
- Jan-Hendrik Goldbeck, geschäftsführender Gesellschafter, GOLDBECK GmbH
- Prof. Dr. Michael Otto , Ehrenvorsitzender des Aufsichtsrats, Otto Group
- Petra Scharner-Wolff , Vorstandsvorsitzende, Otto Group
- Kristian Evers , Gesellschafter, Papier- und Kartonfabrik Varel GmbH & Co. KG
- Dr. Jörg Stratmann, CEO, Rolls-Royce Power Systems AG
- Gunnar Groebler, Vorstandsvorsitzender, Salzgitter AG
- Andreas Engelhardt , Vorsitzender und persönlich haftender Gesellschafter,
Schüco International KG & persönlich haftender Gesellschafter, OTTO FUCHS KG
- Jochen Burg , CEO, SMS group GmbH
- Stefan Kratochwill , Vorsitzender des Vorstands, STRABAG SE
- Hans Joachim Reinke , Vorsitzender des Vorstands, Union Investment
- Alberto Nobis , CEO, VTG GmbH
- Dr. Christian Hartel , Vorstandsvorsitzender, Wacker Chemie AG
DOWNLOAD
CEO-Appell für einen zukunftsfähigen Wirtschaftsstandort (https://klimawirtschaf
t.org/wp-content/uploads/2025/11/2511_SKW_CEO_Appell_Wirtschaft_Klima_Resilienz.
pdf)
Pressekontakt:
Daniel Hufeisen, Leitung Kommunikation
Telefon: +49 (0) 176 45651362
E-Mail: mailto:daniel.hufeisen@klimawirtschaft.org
Simon Vogelsang, Senior Pressereferent
Telefon: +49 (0) 176 3443 9600
E-Mail: mailto:simon.vogelsang@klimawirtschaft.org
Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/178925/6157229
OTS: Stiftung KlimaWirtschaft
einen Aufschwung. Der angekündigte Herbst der Reformen ist bislang ausgeblieben,
die strukturellen Probleme des Wirtschaftsstandorts sind weiterhin ungelöst",
sagt Sabine Nallinger, Vorständin der Stiftung KlimaWirtschaft. "Viele
Unternehmen in Deutschland haben sich längst auf den Weg in die Klimaneutralität
gemacht und hohe Summen investiert. Umzukehren ist deshalb keine Option.
Vielmehr eilen uns andere Länder wie China beim Aufbau klimaneutraler
Technologien davon und chinesische Unternehmen sehen uns nicht einmal mehr im
Rückspiegel."
Nallinger betont, dass die Wirtschaft bereitsteht, weiter Verantwortung zu
übernehmen, in den Wirtschaftsstandort Deutschland zu investieren und mit der
Politik gemeinsam Lösungen zu gestalten. In der aktuellen Lage bestehe aber die
Gefahr, dass Vorreiter der Transformation am Ende für ihr Engagement und ihre
Investitionen bestraft würden. Dieses Phänomen hat in der Wirtschaft bereits
einen Namen: First Mover Disadvantage. "Die Unternehmen benötigen jetzt dringend
verlässliche Rahmenbedingungen, die über mehrere Legislaturperioden hinweg
Bestand haben", so Nallinger.
Klimaschutz rechne sich volkswirtschaftlich längst. Nach Auffassung der Stiftung
KlimaWirtschaft muss es daher die Aufgabe der Politik sein, die
Rahmenbedingungen so zu setzen, dass sich die Transformation für Unternehmen
lohnt und zum Geschäftsmodell wird.
Die Unterzeichner:innen des Appells (https://klimawirtschaft.org/wp-content/uplo
ads/2025/11/2511_SKW_CEO_Appell_Wirtschaft_Klima_Resilienz.pdf) sind:
- Swen Gallina , Sprecher des Verwaltungsrats, ALDI SÜD
- Dr. Frank May , CEO, Alterric GmbH
- Mike Kammann , Vorstandsvorsitzender, Bausparkasse Schwäbisch Hall AG
- Lutz Diederichs , CEO, BNP Paribas S.A. Niederlassung Deutschland
- Martin Krutz , Geschäftsführer, DAIKIN Airconditioning Germany GmbH
- Gülnaz Atila , Vorsitzende der Geschäftsführung, DEUTSCHE ROCKWOOL GmbH & Co.
KG
- Aysel Osmanoglu , Vorstandssprecherin, GLS Gemeinschaftsbank eG
- Jan-Hendrik Goldbeck, geschäftsführender Gesellschafter, GOLDBECK GmbH
- Prof. Dr. Michael Otto , Ehrenvorsitzender des Aufsichtsrats, Otto Group
- Petra Scharner-Wolff , Vorstandsvorsitzende, Otto Group
- Kristian Evers , Gesellschafter, Papier- und Kartonfabrik Varel GmbH & Co. KG
- Dr. Jörg Stratmann, CEO, Rolls-Royce Power Systems AG
- Gunnar Groebler, Vorstandsvorsitzender, Salzgitter AG
- Andreas Engelhardt , Vorsitzender und persönlich haftender Gesellschafter,
Schüco International KG & persönlich haftender Gesellschafter, OTTO FUCHS KG
- Jochen Burg , CEO, SMS group GmbH
- Stefan Kratochwill , Vorsitzender des Vorstands, STRABAG SE
- Hans Joachim Reinke , Vorsitzender des Vorstands, Union Investment
- Alberto Nobis , CEO, VTG GmbH
- Dr. Christian Hartel , Vorstandsvorsitzender, Wacker Chemie AG
DOWNLOAD
CEO-Appell für einen zukunftsfähigen Wirtschaftsstandort (https://klimawirtschaf
t.org/wp-content/uploads/2025/11/2511_SKW_CEO_Appell_Wirtschaft_Klima_Resilienz.
pdf)
Pressekontakt:
Daniel Hufeisen, Leitung Kommunikation
Telefon: +49 (0) 176 45651362
E-Mail: mailto:daniel.hufeisen@klimawirtschaft.org
Simon Vogelsang, Senior Pressereferent
Telefon: +49 (0) 176 3443 9600
E-Mail: mailto:simon.vogelsang@klimawirtschaft.org
Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/178925/6157229
OTS: Stiftung KlimaWirtschaft
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Autor folgen
3 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte