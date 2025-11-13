    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsSKW Stahl-Metallurgie Holding AktievorwärtsNachrichten zu SKW Stahl-Metallurgie Holding
    153 Aufrufe 153 0 Kommentare 0 Kommentare

    CEOs fordern Maßnahmen für starke Wirtschaft, Klimaschutz und Resilienz

    Berlin (ots) - Während heute im brasilianischen Belém die 30. Weltklimakonferenz
    stattfindet, haben zahlreiche CEOs und Vorstände führender deutscher Unternehmen
    auf Initiative der Stiftung KlimaWirtschaft einen 12-Punkte-Appell an die
    deutsche Bundesregierung (https://klimawirtschaft.org/wp-content/uploads/2025/11
    /2511_SKW_CEO_Appell_Wirtschaft_Klima_Resilienz.pdf) gerichtet. Die CEOs - alle
    von Förderunternehmen der Stiftung KlimaWirtschaft - appellieren, Wirtschaft und
    Klimaschutz in Einklang zu bringen. Das erklärte Ziel der Unternehmen ist es,
    die Wirtschaft zukunftsfähig aufzustellen, die internationale
    Wettbewerbsfähigkeit zu stärken und in Klimatechnologien zu investieren.

    Nach Ansicht der Stiftung KlimaWirtschaft gerät der Klimaschutz in der laufenden
    Debatte immer mehr unter Druck und wird zum Sündenbock für die wirtschaftliche
    Misere gemacht. Die eigentliche Ursache liege jedoch in den nicht gelösten
    Strukturproblemen, wie hohen Energiepreisen und Lohnkosten, überbordender
    Regulatorik und schlechten Investitionsbedingungen.

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu Salzgitter AG!
    Short
    30,99€
    Basispreis
    0,20
    Ask
    × 14,59
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Long
    27,61€
    Basispreis
    0,20
    Ask
    × 14,59
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von

    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    "Seit dem Regierungswechsel im Frühjahr 2025 wartet die deutsche Wirtschaft auf
    einen Aufschwung. Der angekündigte Herbst der Reformen ist bislang ausgeblieben,
    die strukturellen Probleme des Wirtschaftsstandorts sind weiterhin ungelöst",
    sagt Sabine Nallinger, Vorständin der Stiftung KlimaWirtschaft. "Viele
    Unternehmen in Deutschland haben sich längst auf den Weg in die Klimaneutralität
    gemacht und hohe Summen investiert. Umzukehren ist deshalb keine Option.
    Vielmehr eilen uns andere Länder wie China beim Aufbau klimaneutraler
    Technologien davon und chinesische Unternehmen sehen uns nicht einmal mehr im
    Rückspiegel."

    Nallinger betont, dass die Wirtschaft bereitsteht, weiter Verantwortung zu
    übernehmen, in den Wirtschaftsstandort Deutschland zu investieren und mit der
    Politik gemeinsam Lösungen zu gestalten. In der aktuellen Lage bestehe aber die
    Gefahr, dass Vorreiter der Transformation am Ende für ihr Engagement und ihre
    Investitionen bestraft würden. Dieses Phänomen hat in der Wirtschaft bereits
    einen Namen: First Mover Disadvantage. "Die Unternehmen benötigen jetzt dringend
    verlässliche Rahmenbedingungen, die über mehrere Legislaturperioden hinweg
    Bestand haben", so Nallinger.

    Klimaschutz rechne sich volkswirtschaftlich längst. Nach Auffassung der Stiftung
    KlimaWirtschaft muss es daher die Aufgabe der Politik sein, die
    Rahmenbedingungen so zu setzen, dass sich die Transformation für Unternehmen
    lohnt und zum Geschäftsmodell wird.

    Die Unterzeichner:innen des Appells (https://klimawirtschaft.org/wp-content/uplo
    ads/2025/11/2511_SKW_CEO_Appell_Wirtschaft_Klima_Resilienz.pdf) sind:

    - Swen Gallina , Sprecher des Verwaltungsrats, ALDI SÜD
    - Dr. Frank May , CEO, Alterric GmbH
    - Mike Kammann , Vorstandsvorsitzender, Bausparkasse Schwäbisch Hall AG
    - Lutz Diederichs , CEO, BNP Paribas S.A. Niederlassung Deutschland
    - Martin Krutz , Geschäftsführer, DAIKIN Airconditioning Germany GmbH
    - Gülnaz Atila , Vorsitzende der Geschäftsführung, DEUTSCHE ROCKWOOL GmbH & Co.
    KG
    - Aysel Osmanoglu , Vorstandssprecherin, GLS Gemeinschaftsbank eG
    - Jan-Hendrik Goldbeck, geschäftsführender Gesellschafter, GOLDBECK GmbH
    - Prof. Dr. Michael Otto , Ehrenvorsitzender des Aufsichtsrats, Otto Group
    - Petra Scharner-Wolff , Vorstandsvorsitzende, Otto Group
    - Kristian Evers , Gesellschafter, Papier- und Kartonfabrik Varel GmbH & Co. KG
    - Dr. Jörg Stratmann, CEO, Rolls-Royce Power Systems AG
    - Gunnar Groebler, Vorstandsvorsitzender, Salzgitter AG
    - Andreas Engelhardt , Vorsitzender und persönlich haftender Gesellschafter,
    Schüco International KG & persönlich haftender Gesellschafter, OTTO FUCHS KG
    - Jochen Burg , CEO, SMS group GmbH
    - Stefan Kratochwill , Vorsitzender des Vorstands, STRABAG SE
    - Hans Joachim Reinke , Vorsitzender des Vorstands, Union Investment
    - Alberto Nobis , CEO, VTG GmbH
    - Dr. Christian Hartel , Vorstandsvorsitzender, Wacker Chemie AG

    DOWNLOAD

    CEO-Appell für einen zukunftsfähigen Wirtschaftsstandort (https://klimawirtschaf
    t.org/wp-content/uploads/2025/11/2511_SKW_CEO_Appell_Wirtschaft_Klima_Resilienz.
    pdf)

    Pressekontakt:

    Daniel Hufeisen, Leitung Kommunikation
    Telefon: +49 (0) 176 45651362
    E-Mail: mailto:daniel.hufeisen@klimawirtschaft.org

    Simon Vogelsang, Senior Pressereferent
    Telefon: +49 (0) 176 3443 9600
    E-Mail: mailto:simon.vogelsang@klimawirtschaft.org

    Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/178925/6157229
    OTS: Stiftung KlimaWirtschaft


    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    news aktuell
    0 Follower
    Autor folgen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von news aktuell
    3 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    CEOs fordern Maßnahmen für starke Wirtschaft, Klimaschutz und Resilienz Während heute im brasilianischen Belém die 30. Weltklimakonferenz stattfindet, haben zahlreiche CEOs und Vorstände führender deutscher Unternehmen auf Initiative der Stiftung KlimaWirtschaft einen 12-Punkte-Appell an die deutsche Bundesregierung …