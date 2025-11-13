MS Industrie AG: Finanz-Highlights Q1-Q3 2025 enthüllt!
Die MS Industrie AG zeigt sich mit soliden Finanzkennzahlen und strategischen Erfolgen für 2025 gut aufgestellt.
- MS Industrie AG hat ungeprüfte Finanzkennzahlen für die ersten drei Quartale 2025 veröffentlicht.
- Der konsolidierte Umsatz betrug rund 111,3 Mio. Euro, leicht über dem Vorjahreswert und im Plan.
- Das EBITDA für die ersten neun Monate belief sich auf rund 5,4 Mio. Euro, mit einem deutlichen Anstieg im dritten Quartal auf 1,2 Mio. Euro.
- Die Eigenkapitalquote stieg leicht auf 44,3%, während die liquiden Mittel auf 0,7 Mio. Euro sanken.
- Ein neuer Standort in den USA wurde erfolgreich gestartet, und erste Aufträge aus neuen Branchen wurden gewonnen.
- Für das Geschäftsjahr 2025 wird ein Umsatz von 145 bis 150 Mio. Euro erwartet, mit einer stärkeren Rolle des Bereichs Defence.
