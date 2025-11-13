    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsNovem Group AktievorwärtsNachrichten zu Novem Group
    Novem Group: Halbjahreszahlen 2025/26 enthüllen Markttrends

    Die Novem Group S.A. erlebt im ersten Halbjahr 2025/26 einen Umsatzrückgang von 8,9% auf €254,5 Millionen, beeinflusst durch Nachfrageschwäche und Projektverzögerungen, während der Free Cash Flow positiv überrascht.

    Foto: Novem Car Interior Design GmbH
    • Umsatz der Novem Group S.A. im ersten Halbjahr 2025/26 beträgt €254,5 Millionen, was einem Rückgang von 8,9% im Vergleich zum Vorjahr entspricht.
    • Das bereinigte EBIT liegt bei €15,4 Millionen, was einem Rückgang von 41,3% im Vergleich zum Vorjahr entspricht.
    • Der Umsatzrückgang wird durch Nachfrageschwäche, Projektverzögerungen und negative Währungseffekte beeinflusst.
    • Der Free Cash Flow im zweiten Quartal 2025/26 beträgt €15,8 Millionen, was eine deutliche Verbesserung um €12,2 Millionen im Vergleich zum Vorjahr darstellt.
    • Die Investitionen im zweiten Quartal 2025/26 belaufen sich auf €2,4 Millionen, was einem Rückgang im Vergleich zum Vorjahr entspricht.
    • Die Nettofinanzverschuldung beträgt zum 30. September 2025 €138,7 Millionen, was eine Verbesserung gegenüber dem Vorjahreswert von €169,5 Millionen darstellt.

    Der nächste wichtige Termin, Quartalsmitteilung, bei Novem Group ist am 13.11.2025.

    Der Kurs von Novem Group lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 2,9200EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit -2,18 % im Minus.


    Novem Group

    -4,76 %
    -3,05 %
    -14,11 %
    -22,91 %
    -47,04 %
    -56,27 %
    -83,12 %
    ISIN:LU2356314745WKN:A3CSWZ





    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



