Erfreuliche PWO-Zahlen für 9 Monate 2025: Starke Performance!
Die PWO-Gruppe steht 2025 vor Herausforderungen: Umsätze sinken, Investitionen steigen, und der Free Cashflow bleibt negativ.
- PWO-Gruppe meldet für die ersten 9 Monate 2025 Umsatzerlöse von 403,4 Mio. EUR, was einen Rückgang im Vergleich zum Vorjahr darstellt (421,2 Mio. EUR).
- Das EBIT vor Währungseffekten beträgt 21,8 Mio. EUR, nahezu auf Vorjahresniveau (22,1 Mio. EUR).
- Das Konzernergebnis liegt bei 8,7 Mio. EUR, ebenfalls ein Rückgang im Vergleich zum Vorjahr (9,7 Mio. EUR).
- Die PWO-Gruppe investierte 28,2 Mio. EUR in den Ausbau ihrer Marktposition, was einen Anstieg im Vergleich zum Vorjahr darstellt (24,4 Mio. EUR).
- Der Free Cashflow war mit -2,9 Mio. EUR negativ, soll sich jedoch im vierten Quartal wieder ausgleichen.
- Für das Geschäftsjahr 2025 werden Umsatzerlöse zwischen 500 und 510 Mio. EUR sowie ein positives Free Cashflow im unteren einstelligen Mio.-EUR-Bereich erwartet.
Der nächste wichtige Termin, Veröffentlichung Quartalsmitteilung (Stichtag Q3), bei PWO ist am 13.11.2025.
Der Kurs von PWO lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 28,60EUR und hat sich im Vergleich zum Vortag nicht verändert.
39 Minuten nach Veröffentlichung des Artikels lag der Kurs bei 29,20EUR das entspricht einem Plus von +2,10 % seit der Veröffentlichung.
