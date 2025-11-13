    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsMerck AktievorwärtsNachrichten zu Merck

    Merck KGaA springen hoch nach Quartalszahlen

    FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Quartalszahlen der Merck KGaA haben am Donnerstag den Aktien des Pharma- und Technologiekonzerns weiter Auftrieb gegeben. Im frühen Handel gewannen die Titel gut 8 Prozent und erreichten den höchsten Stand seit Mitte Mai.

    Tags zuvor hatten die Papiere bereits den Abwärtstrend seit Anfang Oktober gebrochen. Für 2025 grenzten sie das Minus mit dem aktuellen Zuwachs nun auf gut 10 Prozent ein. Die Bodenbildung nimmt damit nun immer mehr Form an.

    Die Darmstädter hatten im dritten Quartal trotz hoher Belastungen durch negative Währungseffekte überraschend viel verdient. Die Prognose wurde eingeengt. Auf den ersten Blick sehe das dritte Quartal etwas besser aus als erwartet, sagte ein Händler. JPMorgan-Analyst Richard Vosser sprach von einem starken Zahlenwerk.

    So profitierte das Unternehmen unter anderem von einer Erholung der Laborsparte, in der das Geschäft rund um Produkte für die gesamte Kette der Arzneimittelproduktion weiter kräftig anzieht. In der Pharmasparte sorgte unter anderem der jüngste Zukauf des Krebsspezialisten Springworks Therapeutics für Rückenwind.

    Im MDax ging es für die Aktien des Pharma- und Laborzulieferers Sartorius im Sog von Merck um 1,6 Prozent nach oben./ajx/mis

     

    Die Merck Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +6,36 % und einem Kurs von 123,0 auf Tradegate (13. November 2025, 09:19 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Merck Aktie um +9,19 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +1,78 %.

    Die Marktkapitalisierung von Merck bezifferte sich zuletzt auf 15,27 Mrd..

    Merck zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 2,2000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,8000 %.

    Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 149,63EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 127,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 155,00EUR was eine Bandbreite von +7,49 %/+31,19 % bedeutet.




    dpa-AFX
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Verfasst von dpa-AFX
