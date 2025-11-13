Aktien Frankfurt Eröffnung
Dax-Aufschwung stockt - Shutdown-Ende eingepreist
- Dax bleibt nach Shutdown-Ende im Plus bei 24.389 Punkten.
- MDax steigt um 0,80 Prozent auf 29.811 Punkte.
- Neuer Shutdown möglich, wenn Haushalt bis Januar fehlt.
FRANKFURT (dpa-AFX) - Das Ende des Teilstillstands der US-Regierungsgeschäfte (Shutdown) ist für den Dax am Donnerstag zunächst kein Treiber mehr. Wenige Minuten nach der Xetra-Eröffnung notierte der deutsche Leitindex knapp im Plus bei 24.389 Punkten. Das Rekordhoch bei 24.771 Punkten bleibt in Reichweite.
Der MDax der mittelgroßen Börsenkonzerne zog am Donnerstag um 0,80 Prozent auf 29.811 Punkte an. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 gewann 0,4 Prozent.
Nach 43 Tagen ist der bisher längste Shutdown durch die Unterschrift des Präsidenten unter den zuvor vom Parlament beschlossenen Übergangshaushalt beendet. Der Etat gilt aber nur bis Ende Januar. Wenn bis dahin kein regulärer Haushalt verabschiedet werden kann, könnte es ab Februar erneut zu einem Shutdown kommen.
Die Börsen hatten die Aussicht auf ein Ende des Shutdowns in den vergangenen Tagen bereits gefeiert. Dem US-Leitindex Dow Jones gelang am Vorabend ein Rekord. Im Wochenverlauf zeigte sich auch der Dax stark./ajx/stk
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Community Beiträge zu DAX - 846900 - DE0008469008
Das denkt die wallstreetONLINE Community über DAX. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!
Genauso sieht sie aus, die Arbeit eines echten Gurus.... bei 24.200 den Shorteinstieg (Ziel 24.031) verkünden, dann abwarten, nichts tun und nun, bei 24.405 die Feierlichkeiten zu den erzielten 9,-€ Gewinn einläuten.
DAX.......im Aufwärtstrend