Makenita Resources vereinbart Option auf den Erwerb des „Sisson West Tungsten Project“ in New Brunswick sowie des „NTX Rare Earth Project“ in Quebec

13. November 2025 / IRW-Press / Makenita Resources Inc. (KENY: CSE, KENYF: OTCID, A40X6P: WKN) möchte bekannt geben, dass es mit einem unabhängigen Verkäufer ein Optionsabkommen hinsichtlich des Erwerbs des „Sisson West Tungsten Project“ in New Brunswick sowie des „NTX Rare Earth Project“ in Quebec unterzeichnet hat. Das „Sisson West Tungsten Project“ umfasst etwa 4.000 zusammenhängende Acres, die vielversprechend für Wolfram sind und direkt an die Wolframmine Sisson in New Brunswick angrenzen, während das „NTX Rare Earth Project“ in Quebec etwa 9.000 Acres umfasst, die vielversprechend für Seltenerdmetalle sind. Das Management weist darauf hin, dass frühere Ergebnisse oder Entdeckungen in Konzessionsgebieten in der Nähe von Makenita nicht zwangsläufig auf eine Mineralisierung im Konzessionsgebiet des Unternehmens hinweisen.

Jason Gigliotti, President von Makenita Resources Inc., sagte: „Wir freuen uns über den Erwerb von zwei Projekten für kritische Mineralien in Kanada. Zuletzt lag der Schwerpunkt auf der Erschließung und der Weiterentwicklung von Projekten für kritische Mineralien in Nordamerika. Das Hinzukommen dieser beiden Projekte bringt uns unserem langfristigen Ziel, den Aktionärswert zu maximieren, einen großen Schritt näher. Wir gehen davon aus, dass wir kurzfristig aktiv an diesen Claims arbeiten werden, und mit nur 33 Millionen ausgegebenen Aktien ist die Struktur für Wachstum intakt.“

Die Bedingungen des Abkommens lauten wie folgt:

Gemäß den Bedingungen des Optionsabkommens und als Vergütung für die Beteiligung haben die Vertragsparteien Folgendes vereinbart:

(i) Zahlung von 30.000 Dollar, Ausgabe von 2.000.000 Stammaktien des Unternehmens und Ausgabe von 1.000.000 übertragbaren Aktien-Warrants, die innerhalb von drei Jahren ab dem Ausgabedatum zu einem Preis von 0,08 $ pro Aktie innerhalb von sieben (7) Werktagen nach der Unterzeichnung des Optionsabkommens an den Verkäufer ausgeübt werden können;