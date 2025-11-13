    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsTalanx AktievorwärtsNachrichten zu Talanx

    Erwartungen übertroffen

    1053 Aufrufe 1053 0 Kommentare 0 Kommentare

    Rekordjahr für Talanx: Die Aktie steigt – kommt jetzt die Dividendenerhöhung?

    Der Versicherungskonzern Talanx erzielt nach neun Monaten ein Rekordergebnis und hebt die Prognose an. Das Unternehmen will sich zudem in eine SE umwandeln.

    Für Sie zusammengefasst
    • Talanx erzielt Rekordergebnis von 1,96 Mrd. Euro.
    • Prognose für 2025 auf über 2,4 Mrd. Euro angehoben.
    • Umwandlung in SE geplant, Abstimmung 2026 vorgesehen.
    • Report: Platzt die Alles‑Blase?
    Erwartungen übertroffen - Rekordjahr für Talanx: Die Aktie steigt – kommt jetzt die Dividendenerhöhung?
    Foto: Sebastian Gollnow/dpa

    Der Versicherungskonzern Talanx hat in den ersten neun Monaten des Jahres 2025 ein Rekordergebnis erzielt und damit fast das gesamte Jahresziel bereits erreicht. Das Konzernergebnis stieg um 23 Prozent auf 1,96 Milliarden Euro. Vorstandschef Torsten Leue spricht von einem "Rekordergebnis", das die Stärke des Geschäftsmodells unterstreiche. An der Börse kam diese Nachricht gut an: Die Talanx-Aktie legte auf Xetra um knapp vier Prozent auf 114,70 Euro zu (Stand 9:21 Uhr).

    Talanx

    +3,72 %
    +7,54 %
    +1,32 %
    -0,69 %
    +55,56 %
    +197,68 %
    +282,45 %
    +317,04 %
    +474,87 %
    ISIN:DE000TLX1005WKN:TLX100

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu Talanx!
    Long
    103,62€
    Basispreis
    1,09
    Ask
    × 10,32
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Short
    126,67€
    Basispreis
    1,30
    Ask
    × 8,95
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von

    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Gewinnziel für 2026 vorgezogen

    Nach dem starken Zwischenbericht hebt Talanx die Prognose für 2025 auf mehr als 2,4 Milliarden Euro an. Für 2026 erwartet der Konzern rund 2,7 Milliarden Euro und damit ein Erreichen des ursprünglich für 2027 geplanten Gewinnziels ein Jahr früher. "Unser auf Diversifizierung, Dezentralität und Kostenführerschaft basierendes Geschäftsmodell ist in jeder Marktphase wettbewerbsfähig", betont Leue.

    Das operative Ergebnis kletterte um 11 Prozent auf 4,1 Milliarden Euro. Die Eigenkapitalrendite legte auf 21,5 Prozent zu. Auch das versicherungstechnische Ergebnis verbesserte sich auf 4,0 Milliarden Euro, während die Schaden- und Kostenquote auf 89,8 Prozent sank.

    Erst- und Rückversicherung liefern stark ab

    Sowohl die Erstversicherung mit 51 Prozent als auch die Rückversicherung mit 49 Prozent trugen fast gleichwertig zum Konzernergebnis bei. Die Beitragseinnahmen blieben mit 36 Milliarden Euro stabil, währungsbereinigt lag das Wachstum bei drei Prozent. Ein günstiger Schadenverlauf im dritten Quartal sorgte zusätzlich für Rückenwind: Großschäden blieben mit 1,5 Milliarden Euro deutlich unter dem erwarteten Budget.

    Der größte Einzelschaden des Jahres waren die Waldbrände in Kalifornien mit 0,63 Milliarden Euro. Weitere Belastungen entstanden durch ein Erdbeben in Myanmar, Tornados in den USA und einen Taifun in Asien.

    Neue Rechtsform für internationales Wachstum

    Parallel zur starken Bilanz kündigte Talanx einen wichtigen strategischen Schritt an: Der Konzern plant die Umwandlung in eine Europäische Aktiengesellschaft (Societas Europaea, SE). Die Aktionäre sollen 2026 darüber abstimmen. Die neue Rechtsform soll die internationale Aufstellung des Unternehmens widerspiegeln und Arbeitnehmern in den europäischen Einheiten mehr Mitspracherechte sichern.

    Für Kunden, Mitarbeiter und bestehende Verträge soll sich durch die Umwandlung nichts ändern. Der Abschluss des Verfahrens ist bis Ende 2026 geplant.

    Optimismus trotz Unsicherheiten

    Talanx zeigt sich trotz geopolitischer Spannungen und volatiler Märkte zuversichtlich. Die Gewinnziele gelten unter der Voraussetzung stabiler Kapitalmärkte und erwartungsgemäßer Großschäden. Mit einer Solvency-2-Quote von 233 Prozent steht der Konzern finanziell solide da.

    Das Unternehmen bleibt auf Wachstumskurs – und setzt zugleich ein Signal für die Zukunft als europäischer Versicherungsriese. Ob Anleger mit einer Dividendenerhöhung im März 2026 rechnen können, bleibt abzuwarten.

    Saskia Reh, wallstreetONLINE Redaktion

    Die Talanx Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +2,29 % und einem Kurs von 116,1EUR auf Tradegate (13. November 2025, 09:47 Uhr) gehandelt.


    Reports
    Platzt die Alles‑Blase?
    Jetzt Report kostenlos herunterladen!

    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    wallstreetONLINE Redaktion
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen

    Melden Sie sich HIER für den Newsletter der wallstreetONLINE Redaktion an - alle Top-Themen der Börsenwoche im Überblick! Verpassen Sie kein wichtiges Anleger-Thema!

    Für Beiträge auf diesem journalistischen Channel ist die Chefredaktion der wallstreetONLINE Redaktion verantwortlich.

    Die Fachjournalisten der wallstreetONLINE Redaktion berichten hier mit ihren Kolleginnen und Kollegen aus den Partnerredaktionen exklusiv, fundiert, ausgewogen sowie unabhängig für den Anleger.

    Die Zentralredaktion recherchiert intensiv, um Anlegern der Kategorie Selbstentscheider relevante Informationen für ihre Anlageentscheidungen liefern zu können.

    NEU: Podcast "Börse, Baby!"

    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    NEU: Podcast "Börse, Baby!"


    Verfasst vonRedakteurSaskia Reh
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    Erwartungen übertroffen Rekordjahr für Talanx: Die Aktie steigt – kommt jetzt die Dividendenerhöhung? Der Versicherungskonzern Talanx erzielt nach neun Monaten ein Rekordergebnis und hebt die Prognose an. Das Unternehmen will sich zudem in eine SE umwandeln.