First Hydrogen begrüßt die Initiative der Europäischen Kommission, Hydrogen Mechanism und eine neue H2-Matchmaking-Plattform einzuführen

VANCOUVER, BC, 13. November 2025 / IRW-Press / First Hydrogen Corp. („FIRST HYDROGEN“ oder das „Unternehmen“) (TSXV: FHYD) (OTC: FHYDF) (FWB: FIT) ist erfreut über die Ankündigung der Europäischen Kommission, im Rahmen des neu eingeführten Hydrogen Mechanism – eine Plattform zur Zusammenführung von Angebot und Nachfrage innerhalb der Energie- und Rohstoffplattform der Europäischen Union (EU) – erstmals eine Ausschreibung für Wasserstofflieferanten durchzuführen. Die Initiative soll das Wachstum der aufstrebenden sauberen Wasserstoffwirtschaft in Europa ankurbeln, indem sie Wasserstoffabnehmer direkt mit Produzenten und Projektentwicklern zusammenbringt.

First Hydrogen begrüßt die proaktiven Maßnahmen der EU zur Förderung von Wasserstoffprojekten und deren Einführung. Dank dieses Ansatzes können Projekte risikoärmer gestaltet, Abnahmepartner ermittelt, kommerzielle Zusagen gesichert und Beziehungen zu Finanzinstituten in der EU geknüpft werden. Die Plattform wird Unternehmen wie First Hydrogen dabei unterstützen, ihre mit Wasserstoff betriebenen Fahrzeuge sowie Projekte zur Erzeugung grüner Energie (über kleine modulare Reaktoren) in Europa voranzubringen.

Die „H2 Matchmaking Platform“ zielt darauf ab, eines der seit langem bestehenden Hindernisse in diesem Sektor zu beseitigen: das Fehlen verbindlicher Abnahmevereinbarungen, das zu Verzögerungen bei den finalen Investitionsentscheidungen für Projekte im Bereich der erneuerbaren und klimafreundlichen Wasserstoffressourcen in der gesamten EU geführt hat. Die EU will bis zum Jahr 2050 die Klimaneutralität erreichen und noch vor dem Jahr 2030 unabhängig von fossilen Brennstoffen russischer Herkunft werden.

Hier die wichtigsten Punkte:

- Zweck: Optimierung des Prozesses für Produzenten und Käufer zur Ermittlung von Geschäftspartnern, was eine frühzeitige Projektfinanzierung ermöglicht und Orientierung für eine umfassendere Infrastrukturentwicklung bietet.

- Prozess: Zusammenführung freiwillig bereitgestellter Daten zu Angebot und Nachfrage für erneuerbaren und klimafreundlichen Wasserstoff und dessen Derivate.

- Umfang: Offen für europäische und internationale Wasserstofflieferanten, was qualifizierten Unternehmen einen breiteren Marktzugang ermöglicht.