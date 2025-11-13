Cathie Wood kauft Circle-Aktien für 30 Millionen US-Dollar – Aktie 12 % im Minus

Die Käufe erfolgten breit gestreut über drei börsengehandelte Fonds von Ark Invest. Der ARK Innovation ETF erwarb Anteil von 245.830 Circle-Aktien, ARK Next Generation Internet ETF erwarb 70.613 Aktien und ARK Fintech Innovation ETF erwarb 36.885 Aktien.

Ein markanter Ausverkauf der Circle -Aktie hat Cathie Woods Ark Invest dazu gebracht zuzugreifen. Die Investmentgesellschaft erwarb laut neuen Offenlegungen am Mittwoch Circle-Papiere im Wert von insgesamt 30,5 Millionen US-Dollar, nachdem die Aktie nach der Quartalsbilanz 12,2 Prozent einbüßte und bei 86,30 US-Dollar schloss.

Starke Quartalszahlen treffen auf schwachen Marktreaktion

Circle legte am Mittwoch ein eindrucksvolles Zahlenwerk vor, das deutlich über den Erwartungen vieler Analysten lag. Das Unternehmen erzielte im dritten Quartal einen Umsatz von 740 Millionen US-Dollar, was einem kräftigen Anstieg von 66 Prozent im Jahresvergleich entspricht. Noch dynamischer entwickelte sich die Profitabilität: Das Nettoeinkommen kletterte um satte 202 Prozent auf 214 Millionen US-Dollar.

Auch auf operativer Ebene präsentierte sich Circle ausgesprochen robust. Die Umlaufmenge des USDC-Stablecoins erreichte zum Quartalsende 73,7 Milliarden US-Dollar, ein Zuwachs von 108 Prozent gegenüber dem Vorjahr.

Trotz dieser klar positiven Signale aus dem operativen Geschäft geriet die Aktie unmittelbar nach der Veröffentlichung der Bilanzzahlen unter starken Verkaufsdruck.

Analysten empfehlen Kauf: "Circle ist klarer Marktführer"

In einem am Mittwoch veröffentlichten Research-Bericht sprachen sich die Analysten der Investmentbank William Blair klar dafür aus, den jüngsten Kursrücksetzer bei Circle als Einstiegsgelegenheit zu betrachten. Die Experten stuften die Aktie mit "Outperform" ein und machten deutlich, dass sie dem Unternehmen trotz der deutlichen Kursschwäche erhebliches langfristiges Potenzial zutrauen.

Die Analysten betonen, dass Circle im aktuellen Marktumfeld hervorragend positioniert ist. In ihren Augen entwickelt sich das Unternehmen zu einem klaren Marktführer, der in einer sich zunehmend konsolidierenden Branche eine Schlüsselrolle einnehmen dürfte. Mit dem Circle Payments Network und der Arc-Blockchain schaffe Circle die Grundlage für eine zentrale Infrastruktur, die die nächste Generation digitaler Finanzdienste maßgeblich prägen könnte.

Circle prüft nativen Token für die Arc-Blockchain

Ebenfalls am Mittwoch kündigte Circle an, die Einführung eines eigenen Tokens für seine neue Arc-Blockchain zu prüfen. Damit will das Unternehmen seine Vision eines auf On-Chain-Technologie basierenden Finanzsystems weiter vorantreiben. Erst im Vormonat startete Circle die öffentliche Testnet-Phase für Arc, eine Layer-1-Blockchain, die vollständig auf Stablecoin-Funktionalität ausgerichtet ist.

Autor: Pascal Grunow, wallstreetONLINE Redaktion



