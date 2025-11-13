Dax startet leicht im Plus - Shutdown-Ende vorab eingepreist

Frankfurt/Main (dts Nachrichtenagentur) - Der Dax ist am Donnerstag mit leichten Gewinnen in den Handelstag gestartet. Gegen 9:30 Uhr wurde der deutsche Leitindex mit rund 24.394 Punkten berechnet und damit 0,1 Prozent über dem Schlussniveau von Vortag. An der Spitze der Kursliste rangierten Merck, Infineon und Bayer, am Ende Eon, RWE und Siemens."Für die Wirtschaft ist das Ende des Stillstands definitiv eine gute Nachricht", kommentierte Thomas Altmann von QC Partners die Verabschiedung des Übergangshaushalts in den USA. "An den Börsen wurde die Wieder-Eröffnung der Regierung in den vergangenen Tagen bereits eingepreist", erklärte er. "Zudem dürfen sich die Börsianer damit wieder auf regelmäßige Veröffentlichungen von US-Wirtschaftsdaten freuen. Damit geht der Blindflug an der Wallstreet zu Ende." Altmann gab zu bedenken, dass wirtschaftliche Auswirkungen des Shutdowns kaum in die Kurse eingepreist worden seien.Die europäische Gemeinschaftswährung war derweil stärker: Ein Euro kostete am Donnerstagmorgen 1,1619 US-Dollar, ein Dollar war dementsprechend für 0,8607 Euro zu haben.Der Ölpreis sank unterdessen leicht: Ein Fass der Nordsee-Sorte Brent kostete am Donnerstagmorgen gegen 9 Uhr deutscher Zeit 62,63 US-Dollar, das waren acht Cent oder 0,1 Prozent weniger als am Schluss des vorherigen Handelstags.