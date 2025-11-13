Börsenstart Europa - 13.11. - FTSE Athex 20 stark +3,22 %

Der MDAX steht aktuell (09:59:53) bei 30.095,00 PKT und steigt um +1,49 %. Top-Werte: Bilfinger +8,34 %, Delivery Hero +8,02 %, RENK Group +5,39 % Flop-Werte: AIXTRON -3,99 %, Nordex -2,72 %, Aurubis -0,80 %

Der DAX steht aktuell (09:59:50) bei 24.410,01 PKT und fällt um -0,06 %. Top-Werte: Merck +7,05 %, Scout24 +1,85 %, Brenntag +1,46 % Flop-Werte: Siemens -5,20 %, Siemens Healthineers -3,42 %, RWE -1,15 %

Der TecDAX steht bei 3.591,49 PKT und gewinnt bisher +0,33 %.

Top-Werte: CANCOM SE +4,96 %, Bechtle +2,98 %, PNE +2,83 %

Flop-Werte: SMA Solar Technology -4,63 %, AIXTRON -3,99 %, Siemens Healthineers -3,42 %

Der E-Stoxx 50 steht aktuell (09:59:50) bei 5.817,32 PKT und steigt um +0,42 %.

Top-Werte: Prosus Registered (N) +2,59 %, ASML Holding +1,63 %, Compagnie de Saint-Gobain +1,42 %

Flop-Werte: Siemens -5,20 %, Iberdrola -0,79 %, Wolters Kluwer -0,63 %

Der ATX steht aktuell (09:59:52) bei 4.959,70 PKT und steigt um +0,37 %.

Top-Werte: Raiffeisen Bank International +3,21 %, Lenzing +2,70 %, STRABAG +2,38 %

Flop-Werte: Verbund Akt.(A) -0,85 %, EVN -0,82 %, DO & CO -0,46 %

Der SMI steht aktuell (09:59:53) bei 12.833,68 PKT und steigt um +0,33 %.

Top-Werte: Givaudan +2,01 %, Swiss Life Holding +1,70 %, Swiss Re +1,11 %

Flop-Werte: Swisscom -1,12 %, ABB -0,67 %, CIE Financiere Richemont -0,35 %

Der CAC 40 steht aktuell (09:59:21) bei 8.312,62 PKT und steigt um +0,82 %.

Top-Werte: Thales +2,59 %, Kering +2,25 %, Societe Generale +1,88 %

Flop-Werte: LEGRAND -1,14 %, Pernod Ricard -0,72 %, Cie Generale des Etablissements Michelin -0,43 %

Der OMX Stockholm 30 bewegt sich bei 2.811,76 PKT und fällt um -0,20 %.

Top-Werte: H & M Hennes & Mauritz (B) +1,51 %, Alfa Laval +1,40 %, SKF (B) +1,29 %

Flop-Werte: ABB -0,67 %, Tele2 (B) -0,58 %, Essity Registered (B) -0,20 %

Der FTSE Athex 20 steht aktuell (09:59:21) bei 5.130,00 PKT und steigt um +3,22 %.

Top-Werte: HOLDING Company ADMIE (IPTO) +3,98 %, Eurobank Ergasias Services and Holdings +3,45 %, Public Power +0,76 %

Flop-Werte: Viohalco -2,00 %, LAMDA Development Holding and Real Estate Development -1,15 %, Greek Organisation of Football Prognostics Opap -0,65 %