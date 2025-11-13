Börsen Start Update
Börsenstart Europa - 13.11. - FTSE Athex 20 stark +3,22 %
Zum Start in den Börsentag zeigen die nationalen und europäischen Indizes ein zumeist freundliches Bild.
Der DAX steht aktuell (09:59:50) bei 24.410,01 PKT und fällt um -0,06 %.
Top-Werte: Merck +7,05 %, Scout24 +1,85 %, Brenntag +1,46 %
Flop-Werte: Siemens -5,20 %, Siemens Healthineers -3,42 %, RWE -1,15 %
Der MDAX steht aktuell (09:59:53) bei 30.095,00 PKT und steigt um +1,49 %.
Top-Werte: Bilfinger +8,34 %, Delivery Hero +8,02 %, RENK Group +5,39 %
Flop-Werte: AIXTRON -3,99 %, Nordex -2,72 %, Aurubis -0,80 %
Der TecDAX steht bei 3.591,49 PKT und gewinnt bisher +0,33 %.
Top-Werte: CANCOM SE +4,96 %, Bechtle +2,98 %, PNE +2,83 %
Flop-Werte: SMA Solar Technology -4,63 %, AIXTRON -3,99 %, Siemens Healthineers -3,42 %
Der E-Stoxx 50 steht aktuell (09:59:50) bei 5.817,32 PKT und steigt um +0,42 %.
Top-Werte: Prosus Registered (N) +2,59 %, ASML Holding +1,63 %, Compagnie de Saint-Gobain +1,42 %
Flop-Werte: Siemens -5,20 %, Iberdrola -0,79 %, Wolters Kluwer -0,63 %
Der ATX steht aktuell (09:59:52) bei 4.959,70 PKT und steigt um +0,37 %.
Top-Werte: Raiffeisen Bank International +3,21 %, Lenzing +2,70 %, STRABAG +2,38 %
Flop-Werte: Verbund Akt.(A) -0,85 %, EVN -0,82 %, DO & CO -0,46 %
Der SMI steht aktuell (09:59:53) bei 12.833,68 PKT und steigt um +0,33 %.
Top-Werte: Givaudan +2,01 %, Swiss Life Holding +1,70 %, Swiss Re +1,11 %
Flop-Werte: Swisscom -1,12 %, ABB -0,67 %, CIE Financiere Richemont -0,35 %
Der CAC 40 steht aktuell (09:59:21) bei 8.312,62 PKT und steigt um +0,82 %.
Top-Werte: Thales +2,59 %, Kering +2,25 %, Societe Generale +1,88 %
Flop-Werte: LEGRAND -1,14 %, Pernod Ricard -0,72 %, Cie Generale des Etablissements Michelin -0,43 %
Der OMX Stockholm 30 bewegt sich bei 2.811,76 PKT und fällt um -0,20 %.
Top-Werte: H & M Hennes & Mauritz (B) +1,51 %, Alfa Laval +1,40 %, SKF (B) +1,29 %
Flop-Werte: ABB -0,67 %, Tele2 (B) -0,58 %, Essity Registered (B) -0,20 %
Der FTSE Athex 20 steht aktuell (09:59:21) bei 5.130,00 PKT und steigt um +3,22 %.
Top-Werte: HOLDING Company ADMIE (IPTO) +3,98 %, Eurobank Ergasias Services and Holdings +3,45 %, Public Power +0,76 %
Flop-Werte: Viohalco -2,00 %, LAMDA Development Holding and Real Estate Development -1,15 %, Greek Organisation of Football Prognostics Opap -0,65 %
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Disclaimer für Finanznachrichten mit KI-Autor "wO newsflash" Die bereitgestellten Artikel wurden mit Hilfe einer künstlichen Intelligenz erstellt und dienen ausschließlich Informationszwecken. Die Richtigkeit der Informationen kann nicht garantiert werden. Vor finanziellen Entscheidungen unbedingt unabhängige Quellen konsultieren. Wir übernehmen keine Haftung für Verluste oder Schäden. Investieren birgt Risiken. Keine Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf von Finanzprodukten. Urheberrechtlich geschützt, keine Reproduktion ohne Genehmigung. Technische Fehlfunktionen sind jederzeit möglich. Änderungen vorbehalten.