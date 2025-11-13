JPMORGAN stuft Delivery Hero auf 'Overweight'
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Delivery Hero nach Zahlen des Essenslieferdienstes zum dritten Quartal mit einem Kursziel von 34 Euro auf "Overweight" belassen. Diese hätten für Erleichterung gesorgt, schrieb Marcus Diebel in seiner ersten Reaktion am Donnerstag. Die Resultate hätten die Erwartungen in jeglicher Hinsicht erfüllt. Das operative Ergebnis (Ebitda) steige weiter, und die Geschäfte in Südkorea zögen an./rob/la/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 13.11.2025 / 07:09 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.11.2025 / 07:12 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die Delivery Hero Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +8,13 % und einem Kurs von 20,09EUR auf Tradegate (13. November 2025, 10:00 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: JPMORGAN
